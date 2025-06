Urlaub in Thailand: Plötzlich steht Elefant vor Touristin – es kommt zu unfassbaren Szenen

Immer wieder sehen wir Fotos von glücklichen Backpackern, die sich happy an die Dickhäuter schmiegen und sich von ihnen durch die Urwälder Asiens tragen lassen. Kein Wunder also, dass es überall dort angeboten wird, wo viele Weltenbummler zusammen kommen.

Auch eine Touristin wollte in ihrem Urlaub mit einem Elefanten kuscheln – doch plötzlich stand der Riese vor ihr. Was dann geschah, lässt aufhorchen.

Urlaub in Thailand: Elefanten verlieren ihr Zuhause

Eines ist klar: Elefanten gehören zu Thailand wie die kilometerlangen Strände zu den Inseln des Urlaub-Landes. Und man mag es kaum glauben, aber sie haben sogar einen eigenen Buchstaben im thailändischen Alphabet. So findet man „Chor Chang“ in zahlreichen Straßennamen, Ortsbezeichnungen oder auch in vielen thailändischen Namen wieder. Kurz gesagt: Der Elefant ist das wichtigste Tier der thailändischen Gesellschaft.

Und trotzdem kämpft das Tier ums Überleben, denn das Reise-Land ist für die Dickhäuter vor allem durch menschliche Aktivitäten eine Herausforderung: Sie verlieren ihren Lebensraum und auch der wachsende Tourismus stellt eine extreme Hürde dar. Hinzu kommt, dass durch die Klimakrise Extremwetterereignisse häufiger auftreten, außerdem werden die Trockenzeiten oft härter, heißer und länger.

Dickhäuter läuft auf Touristen zu – er reißt den Rüssel hoch

Doch zum Glück gibt es trotz der zahlreichen touristischen Orte Camps, die sich für das Wohl der Tiere einsetzen. Dort werden die Wildtiere aufgepäppelt und können frei in einer Gemeinschaft leben oder werden wieder ausgewildert. Dort kann man die Dickhäuter auch aus der Nähe erleben und sogar mit ihnen interagieren.

Exakt das waren auch die Gedanken einer Touristin, die ein solches Camp besucht. Doch plötzlich stand ein kleiner Elefant und ging mit erhobenem Rüssel auf sie zu! Aber keine Sorge: Der Dickhäuter wollte sie nicht verletzen, sondern mit ihr spielen. Er umarmte sie mit seinem kleinen Rüssel, stupste sie an. Anschließend zog er ihr frech den Hut vom Kopf, um ihn ihr wenig später wieder aufzusetzen.

Klar, dass die Touristin das Spiel in ihrem Urlaub genoss und herzlich lachte – schließlich erlebt man eine Begegnung mit einem (tierischen) Riesen nur selten.