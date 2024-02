Essen: Auto rast in Bushaltestelle ++ Mehrere Verletzte ++ Wichtige Verkehrsader gesperrt

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei Essen am Donnerstagnachmittag (15. Februar). Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist ein Auto gegen 15.45 Uhr in eine Bushaltestelle an der Kruppstraße gefahren.

Das Auto sei aus dem Gegenverkehr abgekommen und direkt in die Bushaltestelle im Südviertel gefahren. Nach bisherige Kenntnisstand sollen sich drei Personen verletzt haben. Zum Schweregrad der Verletzungen konnte der Essener Feuerwehr-Sprecher noch keine Angaben machen, sagte aber: „Alle drei kamen ins Krankenhaus.“

Essen: Auto in Bushaltestelle gerast – „Massives Glück“

Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Insassen aus dem Auto sowie eine Person, die sich zum Zeitpunkt an der Bushaltestelle gewartet hat. So schrecklich der Unfall auch ist. Der Sprecher der Feuerwehr Duisburg sprach von Glück im Unglück: „Wir haben massives Glück, dass heute die Ruhrbahn streikt. Sonst hätten sich ganz sicher noch viel mehr Menschen an der Bushaltestelle aufgehalten.“

Mehr Aktuelles: Ruhrbahn in Essen: ÖPNV-Streik trifft Pendler ins Mark – „Mir geht der Scheiß auf den Sack“

Die Feuerwehr sei nach dem Notruf mit sehr, sehr vielen Kräften angerückt. Denn anfangs sei unklar gewesen, aus welchen Gründen das Fahrzeug in die Bushaltestelle gerauscht sei und wie viele Personen verletzt seien. Mittlerweile deute vieles auf einen medizinischen Notfall beim Fahrer hin, erklärte der Feuerwehrsprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt jedoch die Polizei Essen.

Stau rund um Essener Hauptbahnhof

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten hat die Polizei dir Kruppstraße am Nachmittag gesperrt. Dementsprechend kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen am Unfallort und im Bereich des Hauptbahnhofes. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Mehr Themen:

„Die Feuerwehr fährt die Maßnahmen derzeit zurück“, beruhigte der Feuerwehr-Sprecher gegen 16.15 Uhr.

Wir berichten weiter.