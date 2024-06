Essen: England-Fan flippt nach Unfall aus – plötzlich beißt er Polizisten

Da war aber ganz schön was los in Essen! Am späten Donnerstagabend (13. Juni) sorgte zunächst ein Unfall am Hauptbahnhof und dann noch ein randalierender Fußballfan für Aufsehen. So wurde auf dem Parkplatz am Südausgang ein Engländer angefahren, lag verletzt und blutend vor dem Auto.

Als die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, wurde der Sohn des Verletzten plötzlich aggressiv und ging die Beamten an. Als er dann auch noch zubiss, war auch für die Essener Polizisten Schluss mit lustig.

Essen Hbf: Sohn des Opfers wird nach Unfall aggressiv

Gegen 22.45 Uhr wurde die Bundespolizei zu dem Verkehrsunfall am Südausgang gerufen. Dort zeigte sich den Beamten dann ein eindeutiges Bild. Auf dem Parkplatz lag ein Mann bäuchlings vor einem Auto und blutete stark an einer Hand. Sein Sohn versuchte, den Engländer zu beruhigen. Er und seine Mutter hatten den Verletzten zur Europameisterschaft nach Deutschland begleitet.

Doch als die Rettungskräfte dem Verletzten helfen wollten, wollte der 39-Jährige nicht aus dem Weg gehen und hielt die Rettungsmaßnahmen auf. Zudem verhielt er sich zunehmen aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass sie den Mann schließlich zur Seite schieben mussten. Das brachte das Fass wohl zum Überlaufen.

Essen: Polizei nimmt Engländer in Gewahrsam

Der Engländer fuhr seine Ellenbogen aus und rempelte damit die Polizisten an. Die mussten ihn schließlich am Boden fixieren. Doch das hielt den Mann nicht auf. So biss er einem Beamten sogar in den Finger, wurde schließlich gefesselt und unter großem Widerstand ließ er sich nur äußerst unfreiwillig zum Revier bringen.

Dort stellten die Beamten dann schnell fest, dass der Mann bereits 1,5 Promille intus hatte. Weil er sich weiterhin aggressiv verhielt und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 39-Jährige in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs und Widerstand gegen die Beamten sowie der Körperverletzung verantworten. Der gebissene Polizist konnte ohne Einschränkung weiterhin seinen Dienst antreten.