Essen: Stadt will 1,5 Millionen in den Grugapark stecken – was die Besucher erwartet

Die Stadt Essen hat scheinbar ihre Spendierhosen an. Denn die Stadt will über 1,5 Millionen Euro in den Grugapark investieren. Dadurch soll es weiter gehen mit dem seit Jahrzehnten größten Bauprojekt des Grugaparks Essen. Das wird die Besucher erwarten.

Essen: Grugapark mit diesen Neuerungen

Wie die Stadt Essen berichtet, soll die heutige Orangerie abgerissen werden. Hier waren bis zuletzt ein Eingang, die Hauptgastronomie des Parks und auch die Ausstellung OKtoRail untergebracht. Stattdessen soll an der gleichen Stelle im Jahr 2029 zum 100. Geburtstag des Grugaparks ein neuer Gebäudekomplex entstehen.

+++ Essen: Wird legale Droge verboten? „So wie jetzt kann es nicht weitergehen“ +++

Darin enthalten sollen eine moderne Parkgastronomie sein, „die den heutigen Ansprüchen an Service, Produktqualität, Aufenthaltsqualität und Nachhaltigkeit gerecht wird“. Außerdem ein Willkommenscenter, welches die Besucher mit einer „großen Geste“ begrüßen soll und neue Räumlichkeiten für das Umweltbildungszentrum „Schule Natur“, welche damit näher in den Park rückt.

Essen: Umweltausschuss empfiehlt Ausgaben von über 1,5 Millionen Euro

Die Stadt Essen hat einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Über 120 Büros hatten sich für die Planung und Umsetzung des Projektes beworben. Zwölf Bewerbergemeinschaften haben jetzt noch bis Mitte Mai Zeit, um ihre Wettbewerbspläne einzureichen.

Baubeginn soll dann Anfang 2026 sein. Für die Umsetzung hat der Ausschuss für Umwelt, Klima- und Verbraucherschutz in einer Sitzung am 7. Mai einen Betrag in Höhe von 1.550.000 Euro netto empfohlen. Final wird der Planungsbeschluss und Bereitstellung von Planungsmitteln vom Rat der Stadt Essen in seiner Sitzung am Mittwoch (29. Mai) entscheiden.

Mehr News:

Der geplante Neubau soll ein Spiegelbild der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Essen und so ein architektonisch hochwertiges Vorzeigeobjekt werden. Dafür möchte man möglichst das Gütesiegel „Platin“ nach dem Bewertungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten.

Mit dem Neubau des Eingangs- und Gastronomiegebäudes setzt der Grugapark ein weiteres Projekt aus dem im Mai 2022 vom Rat der Stadt Essen beschlossenen Parkentwicklungskonzept „Begeistert für Grün“ um. Bis zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2029 soll der Park modernisiert und weiterentwickelt sowie nachhaltig und zukunftsfähig aufgestellt werden – dabei aber immer unter der Berücksichtigung der Tradition des Parks.