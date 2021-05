Essen: Weil Nachbarn sich über Gestank beschwerten – sechs Festnahmen!

Nase zuhalten angesagt: Ein seltsamer Gestank rief in Essen die Polizei auf den Plan. (Symbolbild)

Essen. Ein seltsamer Gestank hat Nachbarn in Essen-Karnap derart auf die Palme getrieben, dass sie die Polizei alarmiert haben.

Vor Ort war den Beamten schnell klar, was den üblen Geruch ausgelöst hat. Nicht nur dem hat die Polizei Essen kurzerhand ein Ende bereitet, sondern auch sechs Personen festgenommen, die mit für den lästigen Gestank verantwortlich sind.

Essen: Gestank macht Nachbarn aufmerksam

Ein gekipptes Fenster eines nur vermeintlich leerstehenden Gebäudes war der Auslöser für den Polizeieinsatz in Essen. Auch den Beamten fiel vor Ort sofort der „starke Geruch und das laufende Gebläse einer Lüftungsanlage“ auf, welche durch das Fenster heraus in die Freiheit strömten.

-----------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

-----------------------------

Im Inneren de Gebäudes bestätigte sich ihre Vermutung auf beeindruckende Art und Weise: Dort entdeckten sie „eine Cannabisplantage mit einem aufwändigen Belüftungs- und Beleuchtungssystem, mehreren Kohlefilteranlagen zur Filterung der Abluft sowie mehrere Trockenräume“ – eine professionelle Cannabis-Plantage mitten in Essen!

Essen: Die Polizei hat eine interessante Entdeckung gemacht... Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

...nachdem Nachbarn sich über eigenartigen Geruch beschwert hatten. Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

Vor Ort fand die Polizei schnell den Ursprung des merkwürdigen Geruchs. Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

In einem leerstehenden Gebäude in Essen-Karnap fanden die Beamten eine Marihuana-Plantage. Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

Etwa 1500 Pflanzen haben Plantagenarbeiter dort versorgt. Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr



Die Anlage verfügte über ein aufwändiges Belüftungs- und Beleuchtungssystem. Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr

Damit ist jetzt allerdings Schluss... Foto: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr



Auf etwa 1500 Pflanzen schätzen sie den Bestand der aktiv bewirtschafteten Anlage. In den Trockenräumen spürten sie dazu etliche bereits abgeerntete Pflanzen sowie deren verwertbare und bereits getrocknete Ernte. Immer der Nase nach...

+++ Doc Caro aus Essen macht bei „Anne Will“ (ARD) deutliche Ansage: „Möchte Enthusiasmus bremsen“ +++

Essen: Polizei nimmt sechs Menschen fest

Nicht nur die Drogen, sondern auch sechs Mitarbeiter fanden die Einsatzkräfte dort. Vier Frauen (36, 48, 52 und 53 Jahre alt) sowie zwei Männer (57 und 58), die auf der Plantage als Gärtner tätig waren, hielten sich in Schlaf- und Küchenräumen des Gebäudes auf. Sie besaßen weder Ausweisdokumente noch eine gültige Einreiseerlaubnis.

-----------------------------

Mehr Themen aus Essen:

-----------------------------

Die Polizisten nahmen sie noch am Freitag vorläufig fest. Die Haftrichterin schickte sie am Samstag in U-Haft.

Nicht nur die Arbeitskräfte, sondern auch die Pflanzen mussten das Gebäude zügig verlassen. Sämtliche Gewächse stellten die Beamten sicher. Damit hat sich wohl auch der merkwürdige Gestank in Essen-Karnap erledigt. (vh)