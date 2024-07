Essen: Schock am Morgen! Rohrbruch legt Verkehr lahm

Schock-Nachricht am Mittwoch (31. Juli)! Einige Essener werden den Morgen eher in panischer Hektik begonnen haben als in geplanter Ruhe. Denn im Stadtteil Frohnhausen kam es zu einem Rohrbruch. Mehrere Straßen wurden überflutet.

Die Stadtwerke muss nun einige Straßen abriegeln. Es wird mit Verkehrsbehinderungen in Essen gerechnet.

Essen: Rohrbruch legt Verkehr lahm

Ein Rohrbruch hat am Mittwochmorgen für chaotische Zustände in Essen-Frohnhausen gesorgt. Wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilt, muss die Breslauer Straße in Höhe der Raffelberger Straße großräumig abgesperrt werden. Rund um den Frohnhauser Markt kommt es aktuell zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Mitarbeiter der Stadtwerke sind aktuell vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt, soll dort eine 40 Zentimeter dicke Trinkwasserleitung geplatzt sein. Mehr Informationen werden allerdings erst im Laufe des Tages erwartet.

