Essen: Großbrand in der City – Feuerwehr bekämpft meterhohe Flammenwand

Großeinsatz der Feuerwehr in Essen! In der Nacht auf Montag (24. Februar) mussten zahlreiche Kräfte der Feuerwehr in die Innenstadt ausrücken. Dort war nach Mitternacht ein Geschäftsgebäude in Brand geraten.

Über mehrere Stockwerke hoch brannte die Fassade lichterloh. Ein schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Essen, die über Stunden gegen die Flammen ankämpfte. Erst am Morgen konnten diese den Brandort verlassen. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt.

Essener Feuerwehr im Kampf gegen Flammenmeer

Die Brandmeldung kam gegen 1.00 Uhr morgens rein, wie die Feuerwehr Essen über Instagram vermeldete. Betroffen war ein Geschäftsgebäude an der Lindenallee. Dort brannten große Teile der Fassade über mehrere Stockwerke hinweg. Die Fensterscheiben waren aufgrund der starken Hitzeentwicklung des Feuers geplatzt, die Flammen konnten sich so im Gebäude ausbreiten.

Zwei Stunden brauchten die Einsatzkräfte, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. In dieser Zeit warnten sie die Bürger, den Bereich der Lindenallee und Am Waldhausenpark zu meiden. Die starke Rauchentwicklung wäre bei Tageslicht sicher über hunderte Meter weit zu sehen gewesen.

Flammen und Rauch über mehrere Stockwerke. Foto: Justin Brosch

Essen: Polizei ermittelt Brandursache

Gegen 3.00 Uhr morgens hatte die Feuerwehr den Brand dann unter Kontrolle, musste aber bis 6.00 Uhr noch Nachlöscharbeiten leisten. Aufgrund der engen Bebauung gestalteten sich diese als besonders schwierig. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte den Brandort verlassen könnten.

Nach ersten Informationen soll niemand bei dem Brand oder dem Löscheinsatz verletzt worden sein. Die Ursache des Feuers ist allerdings noch unklar. Mit den Ermittlungen wird sich nun die Polizei beschäftigen.