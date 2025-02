Essen: Panne bei Bundestagswahl ++ Falsche Stimmzettel ausgeteilt ++ Viele Stimmen ungültig!

Bittere Panne bei der Bundestagswahl in Essen. Wie Guido Mackowiack, Leiter des Essener Wahlamtes, auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, sind in zwei Wahlräumen falsche Stimmzettel ausgegeben worden.

Die Panne sollte nach Angaben des Leiters des Essener Wahlamtes erst kurz vor 10 Uhr auffallen. Alle, die bis dahin bereits ihre Kreuzchen bei der Bundestagswahl in Essen gemacht hatten, erleben nun ihr blaues Wunder.

Als ein Wähler kurz vor 10 Uhr in einem der beiden betroffenen Wahlräume in Essen sein Kreuz bei der Erststimme machen wollte, wurde er stutzig. Denn auf seinem Stimmzettel entdeckte er nicht den Namen des Kandidaten, für den er sich entschieden hatte. Dahinter steckte eine Verwechslung der Stimmzettel.

Denn in den beiden Wahllokalen im Wahlkreis 119 wurden Stimmzettel aus dem Wahlkreis 118 ausgegeben. Ein Fehler, der weder im Wahlamt noch den beiden betreffenden Wahlvorstehern aufgefallen war. Als der Fehler auffiel, forderten sie sofort die korrekten Stimmzettel an und baten wartende Wählende um Geduld. Rund 15 Minuten später konnte es weitergehen – dieses Mal mit den korrekten Stimmzetteln.

238 Stimmen in Essen ungültig

Allerdings hatten bis zu dem Zeitpunkt in den beiden Wahlräumen bereits 238 Menschen ihre Kreuzchen gemacht. Und eines davon ist nun ungültig. Laut Guido Mackowiack musste die Erststimme für ungültig erklärt werden. Anders sieht es bei der Zweitstimme aus, da diese überall in NRW identisch ist.

Der Leiter des Essener Wahlamtes bezeichnet die Panne als „ärgerlich, aber nicht so gravierend“ im Hinblick auf die 186.000 Wahlberechtigten in dem größten Essener Wahlkreis. Die Einschätzung könnte sich jedoch ändern, sollte die Wahl in Essen besonders knapp ausgehen und der Sieger mit womöglich weniger als 238 Stimmen Vorsprung gewinnt. Sollte es dazu kommen, könnte die Panne durchaus Folgen haben.