Essen: Lehrer will von Essenern ausgerechnet DAS wissen – „Ja, ich schäme mich“

Essen. Mit der Aktion könnte dieser Mann aus Essen wohl eindeutig zum coolsten Lehrer des Jahres gewählt werden. Weil einer seiner Schüler einen ganz besonderen Geburtstagswunsch hat, will der Lehrer in einer privaten Facebook-Gruppe aus Essen von der Gemeinde wissen, wo er ein so spezielles Geschenk herbekommen könnte.

Mit rümpfender Nase und ein wenig Verwunderung können die Essener dem Lehrer schließlich bei seiner Suche helfen.

Essen: Lehrer braucht Hilfe – sein Schüler hat DIESEN speziellen Wunsch

Sonderlich angenehm war es dem Lehrer wohl nicht, als der die Essener auf Facebook wegen eines merkwürdigen Geschenkes um Rat fragen musste.

„Ja, ich schäme mich, aber es ist ein Geburtstagswunsch eines Schülers“, gab der Lehrer aus Essen offen zu.

„Eigentlich hoffe ich, dass es das, was ich brauche, gar nicht in Essen gibt“, spannt der Lehrer die Facebook-Gemeinde zunächst auf die Folter.

So wünsche sich sein Schüler ein Deodorant der Fußmannschaft Bayern München. Dabei hat der Lehrer nicht die leisteste Ahnung davon, ob es so ein Deo in Essen überhaupt zu kaufen gibt oder geschweige denn wo es herbekommen könnte.

Essen: Sein Schüler wünscht zum Geburtstag ein Deo vom FC Bayern München. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

„Weiß das wer?“, fragt er deshalb die Essener auf Facebook.

Essen: Reaktion der Stadtbewohner ist eindeutig – „wenn du ernsthaft so riechen willst“

Für die Mühe, welche der Lehrer für seinen Schüler aufbringt, erhält der Mann zunächst einige lobende Kommentare.

Allerdings stößt er mit seiner unangenehmen Frage bei vielen Essenern auch auf Abwehr.

„Nicht in Essen, aber im Centro ist so ein komischer Shop von diesem Verein, dessen Name nicht genannt werden darf.“

„Auch wenn mich diese Antwort mehr als anwidert – versuch es mal im Fanshop im Centro Oberhausen.“

„Wenn du ernsthaft so riechen willst, dann versuche es mal bei Real. Da habe ich so was mal gesehen.“

Der FC Bayern München scheint in Essen nicht sonderlich beliebt zu sein.

Aber immerhin hat der Lehrer nun ein paar Anlaufstellen, bei denen er sein Glück versuchen kann. (mkx)