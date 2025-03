Vanille, Schoko oder Zitrone? Damit hat niemand gerechnet – diese Eissorte ist der Favorit der Essener

Mit dem Frühling beginnt für viele der Eisgenuss. Kein Wunder, dass es bei den ersten warmen Sonnenstrahlen viele in die Eisdielen in Essen zieht.

DER WESTEN wollte deshalb von den Menschen aus NRW wissen: Welche Eissorte ist am beliebtesten?

Essen: Diese Eissorte wird am häufigsten verkauft

Eisdielen gibt es in Essen wie Sand am Meer – und sie bieten eine Vielzahl von Sorten an. Immer dabei sind die bewährten Klassiker wie Vanille, Stracciatella und Schokolade. Und wen wundert’s: In diesem Jahr steht in einigen Essener Cafés sogar Dubai-Eis auf der Speisekarte.

Dass der Hype aus dem Jahr 2024 auch in den Eisdielen voll im Trend liegt, bestätigt Giuseppe De Lorenzo, Inhaber der Eiscafé Toscani in der Kettwiger Straße 48: „Zurzeit ist Dubai-Schokolade sehr gefragt, auch wenn die Kugel Eis ein bisschen teurer ist.“ Aber nicht nur diese Spezialität wird bei ihm regelmäßig gekauft, auch der „Klassiker Stracciatella“ ist bei den Kunden sehr beliebt.

Eisdiele Toscani (dargestellt durch einen Mitarbeiter) ist sich sicher: Die Essener lieben „Stracciatella“ Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Das bestätigen auch Betreiberin Sofia T. (50) und Mitarbeiterin Nadja (30) von der Eismanufaktur Café Bellissima am Theaterplatz 1 gegenüber von DER WESTEN: „Der Klassiker bleibt wie immer Vanille und Stracciatella.“ Auch John Esposito (29), Inhaber des Eiscafés Venezia am Limbecker Platz 1a, kann nur zustimmen: „Stracciatella wird am meisten gekauft.“ Er fügt jedoch lachend hinzu: „Die Kinder lieben Erdbeere und Engelsblau.“

Eismanufaktur Café Belissimma (Sofia T. (l.) und Nadja) bestätigen: Die Essener kaufen vor allem die „Klassiker“. Allen voran Stracciatella und Vanille. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Stracciatella: Die Essener lieben den Klassiker

Aber was sagen eigentlich die Essener selbst? Teilen sie die Meinung der Eisdielen-Inhaber? Offenbar ja, denn Heiko K. (31) betont: „Stracciatella ist meine Nummer 1!“ Christine R. (53) mag es auch klassisch, bevorzugt aber: „Vanille.“ Ihre Begleitung Antonia S. (12) hat eine andere Vorliebe: „Ich liebe Himbeere!“

Christine R. (53) liebt „Vanille). Ihre Begleitung Antonia S. (12) bevorzugt Himbeere. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Sven K. (21) mag es ebenfalls fruchtig, aber mit einem spritzigen Kick. Er lacht und sagt: „Also ich fahr voll auf Zitrone ab. Ab und zu nehme ich auch mal Joghurt – für den frischen Kick!“ Auch Alexander K. (39) ist ein großer Zitrone-Fan.

Hier kannst du dir noch ein paar weitere Stimmen durchlesen:

Josefine (18): „Ich liebe Mango-Eis!“

Klara (17): „Meine Lieblingssorte ist Zitrone oder Erdbeere.“

Duc (30): „Ich bin voll der krasse Schoko-Typ. Manchmal aber, wenn ich mal Bock auf was Fruchtiges habe, würde ich Mango kaufen.“

Gaby (60): „Ich liebe Stracciatella.“

Die Essener mögen es also klassisch und auch ein bisschen sauer. Bei all diesen köstlichen Eissorten bekommt man fast schon Lust auf ein kühles Eis! In diesem Sinne: Guten Appetit!