Essen: Übler Vorfall bei Impfaktion an Eishalle – jetzt zieht der Initiator Konsequenzen

Essen. Diese Szenen bei einer Impfaktion an der Eishalle in Essen haben für Entsetzen gesorgt.

Als Impfwillige dort am Samstagabend Schlange standen, tauchte plötzlich eine vierköpfige Gruppe mit Eisenstange und Kampfhund auf. Der Mit-Initiator der Impfaktion in Essen will sich davon aber nicht beeindrucken lassen.

Essen: Polizei-Einsatz nach Drohungen bei Impfaktion

„Es wurden nazionalsozialistische Parolen uns entgegen gerufen und wir wurden bedroht, dass wir ja mit den Impfungen aufhören sollen“, erklärte Jan Deckert gegenüber DER WESTEN.

Die Polizei Essen wurde eingeschaltet, die mittlerweile nach der Gruppe sucht. Mehr dazu hier >>>

Essen: Dr. med. Susanne Dahlmann und Jan Deckert haben Impfaktion in der Eishalle organisiert. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Initiator zieht nach Zwischenfall Konsequenzen

„Wir lassen uns von dem Vorfall nicht unterkriegen und gehen diesmal sogar an zwei Orten impfen“, teilte Medizinstudent Deckert jetzt mit.

Damit sich solche Szenen bei einer neuen Impfaktion am 19. Februar nicht wiederholen, haben die Initiatoren Konsequenzen gezogen.

So wurde das Sicherheitskonzept angepasst. Jan Deckert verspricht noch mehr Ordner. Darüber hinaus soll dieses Mal auch die Polizei Essen mit dabei sein.

Alle Eckdaten zur zweiten Eishallen-Impfaktion am 19. Februar in Essen:

RVF Steele-Horst, Schultenweg 98, Essen: 10.30 - 14.30 Uhr

Wieder Eissporthalle Essen-West, Curtiusstraße 2: 16.30 Uhr bis 22.00 Uhr

Wie bei der letzten Aktion werden erneut zehn Freikarten für die Eishalle in Essen verlost, inklusive XXL-Laufzeit und Schlittschuhverleih.

Polizei Essen soll Impf-Flucht verhindern

Hintergrund der Maßnahmen: Einige Impfwillige ließen sich bei „Eislaufen meets Impfung“ durch den Zwischenfall abschrecken.

Nachvollziehbarerweise verzichteten einige auf ihre Impfung und suchten das Weite, berichtet Medizinstudent Deckert.

Jan Deckert hofft nun, dass das Sicherheitskonzept Impfwillige überzeugen kann – möglicherweise auch die, die beim letzten Mal ohne Impfung nach Hause gingen.

