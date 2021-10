Halloween in Duisburg, Essen, Bochum und Co.: Beim Zombiewalk in Essen wirst du auf gruselige Gestalten treffen. (Archiv)

Halloween im Ruhrgebiet: Diese Partys in Essen, Duisburg und Co. solltest du nicht versäumen

Wegen Corona mussten die Halloween-Feierlichkeiten im vergangenen Jahr weitestgehend pausieren. Jetzt geht es in Essen, Duisburg, Bochum und Co. dafür umso gruseliger wieder los!

Wenn Halloween deine persönliche Fünfte Jahreszeit ist, dann kannst du jetzt weiterlesen. Wir haben hier einen Überblick über einige Halloween-Partys im Revier zusammengestellt. In Essen, Duisburg oder Bochum kannst du in der Gruselnacht ordentlich feiern.

Essen, Duisburg und Co: Aufgepasst! Das sind die coolsten Halloween-Partys im Ruhrgebiet

Was geht wo im Ruhrgebiet in der Halloween-Nacht?

Zombiewalk in Essen

Los geht es in Essen. Hier können eingefleischte Fans am 31. Oktober wieder am legendären Zombiewalk teilnehmen oder zuschauen, wenn die Untoten wieder zum Leben erwachen. Hier mehr lesen >>>

Um 18 Uhr beginnt der Walk am Willy-Brandt-Platz und führt einmal quer durch die Innenstadt. Ab 19.30 Uhr kannst du dir auf dem Kennedyplatz dann im Rahmen der Essener Lichtwochen zusätzlich noch ein Höhenfeuerwerk anschauen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Maskenpflicht besteht nicht, jedoch die 3G-Regel, die stichprobenartig kontrolliert werden kann.

„Halloween Kult Party“ im Delta Essen

Gleich an zwei Tagen kannst du diesmal im Delta in Essen Halloween feiern. Die „Halloween Kult Party“ findet am Samstag, 30. November, sowie an Halloween selbst (31. Oktober) statt. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Die Location lockt nach eigener Aussage mit Halloween-Deko und Special Halloween Animation.

Auch hier gilt: Verkleiden ausdrücklich erlaubt.

Turock's Halloweenparty in Essen

Auch der Essener Rockschuppen „turock“ bietet eine Grusel-Party an. Ab 22 Uhr steigt am 31. Oktober die Sause am Viehofer Platz. Wenn du verkleidet kommst, hast du keinen Mindestverzehr. Alle anderen müssen hier mit 9 Euro rechnen. „Wir hoffen auf Euer gruseliges Erscheinen!“, schreiben die Veranstalter bei Facebook.

Halloween-Party in der Zeche Carl in Essen

„Die Nacht des Grauens steht an. Wir laden ein zum Gruseln und Feiern!“, lockt die Zeche Carl die Besucher an. Alle Hallen werden geöffnet sein und schaurig dekoriert. Du kannst dort zu Charts & Pop, Rock & Alternative sowie Musik aus den 80ern & 90ern abfeiern. Ab 21 Uhr geht es los. Es gibt keinen Vorverkauf. An der Abendkasse zahlst du 10 Euro.

Halloween-Party im Pulp Eventschloss in Duisburg

Ein gruselig dekoriertes Schloss eignet sich doch bestens für eine schaurige Party in der Nacht der Untoten. Ab 20 Uhr ist das Eventschloss Pulp geöffnet und hält neben Charts und Party-Hits auch Classics und Rock & Alternative für die Gäste bereit. Wenn du vor 21 Uhr kommst, entfällt der Mindestverzehr von 10 Euro.

Halloween Run im Landschaftspark Duisburg-Nord

Wem Tanzen noch nicht sportlich genug ist, der kann sich am Landschaftspark Duisburg-Nord so richtig verausgaben. Beim Halloween Run gilt es natürlich im ausgefallenen Kostüm zu joggen. Die Strecke variiert von 500 Metern bis hin zu einem zehn Kilometer-Run. Das beste Kostüm kann sogar einen Preis gewinnen. Ab 17 Uhr geht es los. Hier alle Infos >>>

Turbinenhalle in Oberhausen

Die Turbinenhalle in Oberhausen hatte durch die Corona-Zwangspause 18 Monate lang geschlossen. In der Halloween-Nacht will sie das erste Mal wieder ihre Pforten öffnen. Auf zwei Floors können die Feierwütigen zu Hardstyle, Urbanmusic oder EDM tanzen. Um 21 Uhr beginnt es. Die Tickets für die „Halloween Re-Opening XXL“-Party kosten 18 Euro.

„Día de las Muertas“ vom Theater Oberhausen

In Kooperation mit dem Frauenhaus Oberhausen bietet das Theater Oberhausen die Veranstaltung „Día de las Muertas - mujeres que mueven hasta ausentes“ (zu Deutsch: Frauen, die uns bewegen, auch wenn sie nicht mehr hier sind) an. Der Tag der Toten ist ein wichtiges Fest in Mexiko und wird nun auch in Oberhausen thematisiert. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen.

Das Theater Oberhausen schreibt: „In diesem Jahr widmen wir uns dem Überleben und der Trauer nach dem Verlust der Mutter. Wie unterschiedlich gehen wir mit Trauer um? Wie können wir als Überlebende diejenigen noch einmal neu kennenlernen, die uns zurückgelassen haben, in den Dingen, die ihnen wichtig waren, auf Fotos aus ihrem Leben, in ihren Lieblingsrezepten oder ihrer Lieblingskleidung?“

Treffpunkt ist am 31. Oktober um 14 Uhr an der Theaterpforte an der Sedanstraße. Am 3. November findet außerdem noch eine Performance mit Installation im Restaurant Gdanska statt. Mehr Infos hier >>>

Bermudadreieck in Bochum

Natürlich lädt auch das Ausgehviertel im Bermudadreieck in Bochum zum Halloweenfeiern ein. Du kannst beispielsweise im Riff ab 23 Uhr tanzen gehen. Die Veranstaltung bietet keinen Vorverkauf an. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Auch im Untergrund in Bochum wird es gruselig beim Halloween-Special an der Kortumstraße. Ab 23 Uhr geht es auch hier los.

Am Südring im Three Monkeyz soll außerdem nach eigenen Aussagen auch „die gruseligste Party im ganzen Bermudadreieck“ steigen. Dabei soll es auch „Horror Walking Acts“ geben.

FZW Dortmund

Auf zwei Floors und im Außenbereich wird auch im Freizeitzentrum West (FZW) in Dortmund gefeiert. Gäste können sich auf Charts & Klassiker sowie eine kräftige Portion Rock und Metal freuen. Im Biergarten wird es den selbsternannten „The Horror-Horror-Chill out-Floor“ geben. Tickets im Vorverkauf kosten 12 Euro, abends zahlst du 15 Euro vor Ort.

„Halloween Horror Fest“ im Movie Park in Bottrop

Wem Feierngehen nicht zusagt, der kann sich auch im Freizeitpark gruseln. Im Movie Park sorgen kostümierte Untote und Horror-Attraktionen wieder für Schocker. Leider ist das Wochenende um den 30. und 31. Oktober restlos ausverkauft. Dafür gibt es aber für die restlichen Tage unter der Woche (28. und 29.10.) noch Karten. Für das Halloween-Wochenende selbst kannst du aber auch noch einzeln Extra-Horrorhäuser buchen. Hier mehr Infos >>>

