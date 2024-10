Essen: Superstar plant Auftritt in der Grugahalle – aber es gibt einen Wermutstropfen

Monatelanges Warten, stundenlanges Schminken und Stylen sowie die aufregende Fahrt zum Konzert – diese emotionale Achterbahnfahrt können viele Fans nachvollziehen. Schließlich ist es immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn der begehrte Star endlich auf der großen Bühne steht und seine größten Hits zum Besten gibt. Nun betritt endlich wieder ein echtes TV-Urgestein eine Bühne in Essen – allerdings ist sein Auftritt mit einem großen Wermutstropfen verbunden.

+++ Dieter Bohlen: Kurz nach „DSDS“ herrschen klare Verhältnisse +++

Ob durch „Deutschland sucht den Superstar“ oder seinen Kult-Hit „Cheri Cheri Lady“ – Dieter Bohlen (70) ist (fast) überall bekannt wie ein bunter Hund. Kein Wunder, schließlich bringt er mit seinen frechen Sprüchen nicht nur viele Kandidaten zum Weinen, sondern mit seinem Gesang auch so manchen Fan zum Jubeln.

Dieter Bohlen: Er geht wieder auf Tour

Immerhin hatte Dieter Bohlen bereits über 100 Hits in den deutschen Charts, stand mehr als zehnmal auf Platz 1 und verkaufte über 160 Millionen Tonträger. Und auch mit Preisen kann sich der Pop-Titan schmücken – so gewann er nicht nur den ECHO (2004), sondern auch den begehrten Bambi (2003).

Nun will sich der 70-Jährige bei seinen Fans bedanken – und zwar nicht via Instagram, sondern mit einer Tour, die unter dem Motto „Jetzt oder nie“ die Menge zum Beben bringen soll. Bereits ab Ende September 2025 will er mit seinen 24 besten Songs durch Deutschland touren, wie nun die WAZ verriet.

Trotz Auftritt in Essen: Große Fan-Enttäuschung

Die Freude bei den Fans war sicherlich groß, doch die Sache hat einen großen Haken. Denn Bohlen wird nur einmal in Nordrhein-Westfalen auftreten – und zwar nicht in Köln oder Duisburg, sondern in Essen (05.10.2025). Übrigens: Die restlichen Tourdaten sowie die Halle seines NRW-Auftritts findet ihr bei der WAZ.

Warum er nur einmal in NRW auftritt? Da kann man nur munkeln – aber auch wenn einige Fans ihn nicht live sehen können, zumindest bei DSDS und auf Instagram bleibt er ihnen (vorerst) erhalten.