Stefan Raab: Verdacht bestätigt! Jetzt lässt Dieter Bohlen die Bombe platzen

Kaum zu glauben, aber wahr. Die einst „verfeindeten“ TV-Giganten Stefan Raab und Dieter Bohlen sollen sich heimlich getroffen haben. In gemütlicher Runde sollen sich die beiden Schwergewichte der Unterhaltungsindustrie in Bohlens Küche zum Kaffeekränzchen getroffen haben. Doch was steckt dahinter?

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Wie stehen der Poptitan Dieter Bohlen und TV-Legende Stefan Raab wirklich zueinander? Während Bohlen auf RTL mit „Deutschland sucht den Superstar“ weiterhin die Massen begeistert, versucht Raab mit seinem neuen Format „Du gewinnst hier nicht die Million“ auf RTL+, frischen Wind in die Entertainment-Branche zu bringen. Konkurrenz? Fehlanzeige, wenn man Bohlen Glauben schenken darf!

Stefan Raab: Bohlen setzt den Gerüchten ein Ende

„Es wurde schon viel über das Verhältnis von Stefan und mir geschrieben. Da wird oft viel mehr hineininterpretiert“, so Bohlen im „Bild“-Interview. Doch dann gibt er überraschende Einblicke: „Stefan und ich haben uns einige Male getroffen. Neulich erst war er den ganzen Tag bei mir. Wir haben gemütlich bei Cola und Gulasch in meiner Küche geredet!“ Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder?

+++ Schlager-Star spricht Klartext über Stefan Raab: „Hat ihm wohl zu denken gegeben“ +++

Aber Bohlen betont, dass es dabei nicht um Konkurrenz, sondern um echte Freundschaft geht. Ein gemeinsames Foto von diesem Treffen soll es sogar geben, doch das bleibt in Bohlens privatem Schatzkästchen. „Wir hatten super viel Spaß und haben viel gelacht. Besonders gefreut hat mich, dass er meinte, ich wäre einer der wenigen Menschen, mit denen er sich super gut unterhalten kann. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben.“

Obwohl Raab bei RTL nun ebenfalls die TV-Landschaft aufmischt, zeigt sich Bohlen unbeeindruckt: „Ich habe ja gerade erst einen neuen RTL-Vertrag unterschrieben. Ich freue mich auf die nächsten Jahre!“