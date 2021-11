Essen: Geschäft in der City wird Thema im Landtag – DAS ist der unfassbare Grund

In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Essen. Ein Geschäft in der Innenstadt von Essen wird im Landtag diskutiert. Grund hierfür ist eine kritische Anfrage der SPD-Fraktion, so die „WAZ“.

Hier erfährst du, um welchen Laden es sich in der Essen City handelt.

Essen: DIESER Laden ist Thema im NRW-Landtag

Die Landtags-SPD zweifelt die Regelung an, dass ein Geschäft in der Limbecker Straße in Essen von der Erstattung der Mietkosten aus Steuermitteln profitiert. Bei dem Laden in der City handelt es sich um den Schweizer Süßwaren-Konzern Lindt, so die „WAZ“.

Essen: DIESES Geschäft in der City ist Thema im Landtag. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Der Schokoladenhersteller ist finanziell sehr gut aufgestellt, weshalb im Landtag nun die Frage aufkommt, ob das Land NRW das Unternehmen bei der Ladenmiete unterstützen muss. Denn ursprünglich waren die Subventionen für den Erhalt der Geschäfte während der Corona-Krise und somit für die Belebung der Innenstädte gedacht.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Die Lindt-Filiale in Essen wird durch die SPD im NRW-Landtag kritisch beäugt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / McPHOTO/Luhr

Die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach erklärt: „Eine Mietsubventionierung von internationalen Filialisten ist nicht intendiert.“ Das Ministerium betonte allerdings auch, dass jede Stadt selbst für die Verteilung der finanziellen Mittel verantwortlich ist.

Ob die Lindt-Filiale in Essen weiterhin Mietkostenerstattung beanspruchen kann, wurde noch nicht festgelegt. >>> Mehr zu diesem Thema erfährst du bei der „WAZ“. (lb)