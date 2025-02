Essen kurz vor der Bundestagswahl – Riesen-Demo angekündigt

Erst Anfang Februar kamen Tausende Menschen in Essen zusammen, um gegen die AfD und die CDU zu demonstrieren. Das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ rief zu einer Demonstration gegen die Migrationspolitik der beiden Parteien auf (DER WESTEN berichtete). Nun folgt kurz vor der Bundestagswahl 2025 eine weitere Riesen-Demo durch die Essener Innenstadt.

Die Gruppen „Aufstehen gegen Rassismus“, „Essen stellt sich quer“ und „Zusammen gegen Rechts Essen“ rufen kurz vor der Bundestagswahl zu einer weiteren Demonstration auf. Das Motto: „Gemeinsam laut – im Wahllokal und auf der Straße“.

Am Samstag (22. Februar), einen Tag vor der Bundestagswahl, rufen die Initiativen zu einer Demonstration in der Essener Innenstadt auf. „In einer Zeit, in der demokratische Werte und Errungenschaften immer wieder aktiv angegriffen und herausgefordert werden, ist es wichtiger denn je, unsere Demokratie zu verteidigen und eine hohe Wahlbeteiligung zu erzielen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses „Gemeinsam laut“.

„Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir uns nicht spalten lassen und uns gegenseitig Mut machen. Geht mit uns gemeinsam auf die Straße – gemeinsam laut gegen rechtes Gedankengut, menschenfeindliche Politik, Demokratiefeindlichkeit und für ein offenes Deutschland und ein besseres Leben für alle Menschen“, ruft das Essener Bündnis auf. Gleichzeitig betont es, wie wichtig es ist, am 23. Februar wählen zu gehen: „Ein Kreuz für eine demokratische Partei ist eine entschiedene Stimme gegen die AfD und für unsere Demokratie!“.

Essen: Das erwartet dich bei der Demo

Wer bei der Demonstration dabei sein möchte, wird aufgerufen, am 22. Februar um 14 Uhr zur „Grünen Mitte“ in Essen zu kommen. Neben den Reden des Bündnisses „Gemeinsam Laut“ und des Regionsgeschäftsführers des DGB MEO Dieter Hillebrand wird es außerdem Beiträge des Autors Burak Yilmaz und der Spoken Word Artistin Jouhaina Lahchaichi geben. Für die musikalische Begleitung sorgen die Djs „goo4you“ und Max Finke.

Die Demonstration durch die Essener Innenstadt soll dann um ca. 15 Uhr losziehen. Drei Musikwagen begleiten den Demonstrations-Zug und spielen gemischte Musik, Techno sowie Hip-Hop-Musik. Gegen 17 Uhr ist eine Abschlusskundgebung mit Konzert in der „Grünen Mitte“ geplant. Hier reden Linda Kastrup von „Fridays For Future Duisburg“, Vera von der Osten-Sacken für die Evangelische Studierenden Gemeinde und Poetry Slammer und queerer Aktivist Sven Hensel für die queere Community. Das Hip-Hop-Trio „Dein Couseng“, „Big O“ und „MC Smook“ sowie die Rapperin „Finna“ und Dj „Timboletti“ stellen den musikalischen Ausklang der Versammlung dar.

Essen: 70.000 Menschen gegen Rechts

Schon im letzten Jahr demonstrierten die Menschen gemeinsam gegen Rechts. Im Juni 2024 kamen rund 70.000 Menschen zusammen, um gegen die AfD zu demonstrieren. Nun will das Bündnis erneut „den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Wut und ihren Frust über die derzeitigen politischen Ereignisse auf die Straße zu tragen und dabei solidarisch für unsere Demokratie zusammenzukommen“.

„Unser Kampf gegen Rechts richtet sich dabei ganz explizit auch gegen die rechte Rhetorik und Politik aus der bürgerlichen Mitte, die rassistische und menschenfeindliche Positionen der AfD übernimmt und damit normalisiert und somit auch gegen die aktuelle Politik der CDU/CSU„, stellt das Essener Bündnis „Gemeinsam laut“ klar.