Essen: Riesen-Demo gegen AfD – Organisatoren sprechen Klartext! „Darf sich nicht wiederholen“

In der Essener Innenstadt wird es kurz vor der Bundestagswahl richtig spannend – und politisch wichtig! Am 1. Februar ruft „Zusammen gegen Rechts Essen“ zu einer kraftvollen Demo um 14 Uhr auf.

Ziel der Veranstaltung: ein starkes, lautstarkes Zeichen gegen rechten Populismus und Demokratiefeinde zu setzen. Nun sprechen die Organisatoren Klartext – eines soll „sich nicht wiederholen.“

Essen: „Zusammen gegen Rechts“ – Motto der Demo steht fest

Und bei der geplanten Demo geht es nicht nur, um das Recht zu wählen, sondern um weit mehr: Es geht um die Gleichheit der Stimmen, soziale Gerechtigkeit und das Recht auf Teilhabe – für alle Menschen, egal woher sie kommen, an welchen Gott sie glauben oder welches Geschlecht sie haben.

+++ Essen: Wahnsinn auf der „Rü“ geht weiter – Stadt muss sofort reagieren +++

Die Demonstration wird im Kontext der bevorstehenden Bundestagswahl stattfinden. Angesichts des Erstarkens der AfD und der jüngsten Ereignisse rund um die Amtseinführung von Trump rufen die jungen Aktivist*innen zu einer Versammlung unter dem Motto „Niemals alleine – immer zusammen!“ auf.

So betont Organisator Jacob: „Gerade jetzt, wo die AfD in Umfragen bei um die 20% steht und auch konservative Parteien immer mehr die Positionen der AfD übernehmen, müssen wir als Zivilgesellschaft zusammenstehen. Wir werden nicht einfach zusehen, wie Faschist*innen in diesem Land immer mehr an Macht gewinnen und unsere Demokratie gefährden. Die Geschichte unseres Landes darf sich nicht wiederholen!“

Demo in Essen: Einige Eckpunkte

„Wir leben in schwierigen Zeiten. Wir sehen mehr und mehr, wie Rechtspopulisten in die Demokratien unserer Welt und in die Mitten unserer Gesellschaft vordringen – mit einem Ziel: Hass und Hetze zu verbreiten, um damit Demokrat*innen das Gefühl zu geben, alleine dazustehen und sich nicht wehren zu können. Das lassen wir nicht zu. Wir wehren uns und anfangen tun wir damit am 01.02.!“, wird weiter betont.

Die Auftakt- und Abschlusskundgebungen werden von verschiedenen Redner aus der Zivilgesellschaft begleitet. Dabei wird besonders hervorgehoben, welche Menschen bereits jetzt unter der Hetze der AfD leiden und betroffen sind.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Wer dabei sein will, sollte sich doch bereits jetzt den Termin rot im Kalender anstreichen – und dabei sein, wenn die Essener ein starkes Zeichen für die Demokratie setzen! Denn bereits jetzt wird mit rund 3.000 Teilnehmern gerechnet.

Die Route der Demo, sowie weitere Eckpunkte werden noch bekannt – DER WESTEN wird informieren.