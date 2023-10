Essen: Flammen schlagen aus Flüchtlings-Heim – Polizei schnappt 23-Jährigen

Heftiger Brand am vergangenen Mittwoch (11. Oktober) in Essen! Flammen schlugen plötzlich aus einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Bredeney. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Essen-Bredeney brannte ein Zimmer komplett aus. Die Unterkunft ist seitdem unbewohnbar. Ein 23-jähriger Bewohner wurde am Samstag (14. Oktober) festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Essen: Alle Bewohner mussten evakuiert werden

Am besagten Tag gegen 12.45 Uhr hatten mehrere Zeugen einen Brand in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung (KUE) gemeldet. Vor Ort brannte ein Zimmer im Erdgeschoss komplett aus. Alle Bewohner wurden evakuiert, blieben jedoch glücklicherweise unverletzt. Die KUE ist durch den Brand unbewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen – wie es scheint mit Erfolg. Vergangenen Samstag wurde ein 23-jähriger Bewohner festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen Untersuchungshaftbefehl. Auf Nachfrage von DER WESTEN hat die Polizei Essen sich nicht zu einem möglichen Tatmotivs des 23-Jährigen geäußert.