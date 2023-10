Essen: Zwischenfall bei Palästina-Demo – plötzlich muss die Polizei eingreifen

Der Krieg in Israel erhitzt die Gemüter auf der ganzen Welt. In Essen haben sich am Montagabend (16. Oktober) dutzende Menschen auf dem Katernberger Markt versammelt. Nach Informationen von DER WESTEN sollen rund 200 Menschen für die Freiheit von Palästina demonstriert haben.

Die Polizei Essen sprach gegenüber der „WAZ“ von 120 Teilnehmern der Demo. Demnach sei die Veranstaltung zunächst nicht angemeldet gewesen sein. Die Beamten rückten mit einer Einsatzhundertschaft an, um die Lage zu sichern – und musste später eingreifen.

Essen: Spontane Palästina-Demo

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach den Terroranschlägen der Hamas in Israel katastrophal. Hunderttausende palästinensische Zivilisten sind auf der Flucht vor dem israelischen Gegenschlag. Es mangelt am Zugang zu Nahrung, Trinkwasser und Strom. Derweil sind auf beiden Seiten der Mauer schon tausende Menschen gestorben.

Die Auswirkungen des Krieges sind auch im Ruhrgebiet zu spüren. In zahlreichen Städten sind bereits israelische Flaggen, die zum Ausdruck der Solidarität mit den israelischen Opfern des Terrors gehisst worden waren, abgerissen, gestohlen und teilweise geschändet worden (mehr hier). Es sind Bilder, die wir besonders in Deutschland eigentlich nie wieder sehen wollten (mehr Details zu der verheerenden Strahlkraft der Taten kannst du hier nachlesen). Was sich am Montagabend in Essen zugetragen hat, ist mit diesen Schandtaten allerdings nicht zu vergleichen. Denn die Menschen protestierten hier nach Angaben der „WAZ“ weitgehend friedlich. Einen Zwischenfall gab es allerdings.

Spontane Palästina-Demo in Essen am Montagabend. Foto: Justin Brosch

Zwischenfall bei Palästina-Demo in Essen

So musste die Polizei einschreiten, als ein Mann eine Drohne mit einer Palästina-Flagge aufsteigen ließ. Als der ungenehmigte Flug beendet war, stellte die Polizei die Drohne sicher und schnappte auch den Piloten.

