Essen: Brand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Anwohner sollten aufpassen

Brand in einem Gewerbegebiet in Essen!

Die Feuerwehr Essen ist am Montagnachmittag (10. März) gegen 15.09 Uhr zu einem Großbrand ausgerückt. Es brennt in einem Gewerbegebiet – der Rauch ist auch in den umliegenden Stadtteilen zu sehen.

Brand in Essen: Feuerwehr versucht Feuer in Lagerhalle zu löschen

In Essen-Dellwig brennt derzeit (10. März, 15.58 Uhr) eine Lagerhalle. Die Halle ist etwa 40 mal 20 Meter groß und steht in einem Gewerbegebiet an der Haus-Horl-Straße. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und versucht das Feuer zu löschen, wie ein Pressesprecher gegenüber DER WESTEN bestätigt. Aus diesem Grund ist die Zufahrt zur Haus-Horl-Straße und zum Gewerbegebiet ist wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Weiter hieß es, dass der Dachstuhl brennt und sich dadurch eine große Rauchsäule entwickelt hat. Was genau dort gelagert ist, kann die Feuerwehr noch nicht sagen. Ebenfalls kann nicht gesagt werden, was oder wer das Feuer ausgelöst hat.

Bestätigt ist jedoch von der Feuerwehr, dass der Rauch nach Norden weiter zieht. Er ist auch in der Umgebung zu sehen, betont die Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN weiter.

Aus Sicherheitsgründen sollten Anwohner vorsichtig sein und Fenster und Türen vorerst geschlossen halten. Eine offizielle Warnung gibt es aber noch nicht. Weitere Infos folgen.