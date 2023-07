Essen: Bombe im Westviertel gefunden ++ Blindgänger erfolgreich entschärft

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde in Essen im Westviertel ein Blindgänger gefunden und inzwischen entschärft.

Für die Anwohner ist eine Bombenentschärfung keine Seltenheit mehr. Immer wieder werden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten gefunden. So auch die 250-Kilo-Bombe an der Frohnhauser Straße auf Höhe der Hausnummer 95. Aufgrund eines deformierten Zünders musste der Blindgänger noch heute entschärft werden. Dies ist inzwischen erfolgreich geschehen. Die Anwohner der angrenzenden Gebiete wurden zwar evakuiert, es wurde von der Stadt Essen jedoch keine Betreuungsstelle eingerichtet. Busse der Ruhrbahn dienten den evakuierten Anwohnern als vorübergehende Bleibe. Zusätzlich wurde im ASB-Café an der Euler Straße ein Verpflegungsangebot eingerichtet.

300 Meter betrug der Evakuierungsumkreis. 321 Anwohner waren von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Rund 30 der evakuierten Anwohner nutzten das Angebot im ASB-Café. Alle Weiteren kamen anderswo für den Zeitraum der Entschärfung unter. Rund 160 Einsatzkräfte waren im Rahmen der Bombenentschärfung im Einsatz. Darunter unzählige Helfer der Essener Feuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, sowie Bundespolizei, des Ordnungsamtes und der Ruhrbahn.

Auch die Deutsche Bahn war von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Alle Umleitungen, sowie die aufgetsellten Straßensperrungen werden in der kommenden Stunde wieder aufgehoben.