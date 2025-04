NRW: Irre Szenen bei Bombenentschärfung – diese Lieferung wird teuer

Eine Bombenentschärfung ist ohnehin keine alltägliche Situation, aber was bei dieser Entschärfung in NRW passiert ist, kann man sicherlich als besonders außergewöhnlich bezeichnen. Die Entschärfung eines Blindgängers in Köln-Sülz endete damit, dass ein Anwohner jetzt eine dicke Strafe zahlen muss.

Bei Arbeiten in Köln-Sülz am Donnerstag (17. April) stießen Bauarbeiter auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, wie „Radio Köln“ berichtet. Die Stadt wurde benachrichtigt und schnell wurde klar, dass die Fünf-Zentner-Bombe noch am selben Tag entschärft werden musste.

NRW: Lieferant wollte Evakuierungsgebiet betreten

Um ungefähr 12:00 Uhr begannen die Einsatzkräfte, die Umgebung zu räumen. Rund 8.000 Anwohner aus NRW mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Um sicherzugehen, dass sich im Einsatzgebiet auch wirklich niemand mehr befindet, waren zwei umfangreiche Klingelrundgänge nötig. Auch Drohnen kamen zum Einsatz, um den kompletten Evakuierungsbereich nach Personen abzusuchen.

++ Essen: Ärztin lebt mit 12 Hunden unter einem Dach – ihr Alltag ist kaum zu glauben ++

Die Einsatzkräfte aus NRW waren überzeugt, dass sich niemand mehr im Bereich befand, und so wurde um 20:26 Uhr die Freigabe zur Entschärfung des Blindgängers erteilt. Doch nur kurz danach musste man erschrocken feststellen, dass sich trotz aller Anweisung immer noch Personen im Evakuierungsgebiet befanden.

Dies ist aufgeflogen, weil die Betroffenen sich Pizza nach Hause bestellt haben. Bei der Auslieferung wurde der verdutzte Lieferant jedoch an der Straßenabsperrung abgefangen. Die Pizza wurde vom Ordnungsdienst angenommen und persönlich an die Anwohner ausgeliefert.

++ Bochum: Arbeiter graben an Baustelle – und machen Sensationsfund! ++

Anwohner erhielten eine hohe Strafe

Bei der Pizzalieferung gab es dann zusätzlich noch eine hohe Strafe als Beilage. Wie „Bild“ berichtet, mussten die Anwohner wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz 200 Euro zahlen. Da sich die besagte Wohnung jedoch am Rande des Evakuierungsgebiets befand, musste die Bombenentschärfung nicht unterbrochen werden.

Mehr Themen:

Wie „Radio Köln“ berichtet, konnte die Bombenentschärfung um 21:02 erfolgreich abgeschlossen werden, trotz der überraschenden Pizzalieferung. Alle Anwohner durften in den Abendstunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.