Essen: Mann will angeblich geschenktes Geld einzahlen – doch eine Sache verrät ihn

Falschgeld-Alarm in einer Bank in Essen am Hauptbahnhof.

Am Mittwochnachmittag (21. September) versuchte ein Mann in Essen Geld einzuzahlen – dieses stellte sich jedoch als Falschgeld heraus.

Essen: Mann will Dollar in Euro umtauschen

Eine Mitarbeiterin der Bankfiliale schaltete die Bundespolizei ein. Die 30-Jährige erkannte das Falschgeld, bat um Unterstützung bei den Beamten.

Laut der Angestellten übergab der 29-Jährige ihr zwei 50 Dollar-Banknoten. Er wollte sie in 100 Euro eintauschen. Doch die Frau bemerkte sofort: Es handelt sich um Falschgeld!

In Essen kam eine Bankmitarbeiterin einem mutmaßlichen Betrüger auf die Schliche. Er wollte Dollar in Euro umtauschen (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Panthermedia

Essen: Mann will von Fälschung nichts gewusst haben

Bei genauerer Betrachtung stellte sie nämlich fest, dass auf den Fälschungen in türkischer Sprache „ungültig“ vermerkt war. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Der Mann gab an, davon nichts gewusst zu haben. Angeblich hat er die Geldscheine rund eine Woche zuvor von einem Bekannten geschenkt bekommen. Mehr Angaben machte der Essener nicht.

Essen: Strafverfahren gegen mutmaßlichen Betrüger eingeleitet

Die Bundespolizei beschlagnahmte die Fake-Geldscheine und leitete ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ein.