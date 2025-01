Essen: Kult-Bäckerei mit neuem Angebot – „Oft ausverkauft“

Die Bäckerei Peter kennt in Essen so gut wie jeder – egal ob klein oder groß. Immerhin gehen hier schon seit 1905 viele Menschen ihre Brötchen, Brote und Teilchen holen. Doch nun hat die Traditions-Bäckerei eine Neuheit im Angebot.

Und zwar ist in Kooperation mit der stadtbekannten Gruppierung „Essen diese“ eine neue Kreation des bekannten „Peterliners“ entstanden. Seit Donnerstag, 9. Januar 2025, gibt es den „Essener“ im Angebot. Alle Einzelheiten hat uns Elisabeth Peter, Familienmitglied und Verantwortliche für den Gesamtverkauf, erklärt.

Kult-Bäckerei verkauft nun „Essener“

Viele Kunden der Bäckerei Peter kennen bereits den „Peterliner“. Das ist ein klassischer „Berliner“ – oder auch „Pfannkuchen“ oder „Krapfen“, je nach Region –, der mit Marmelade gefüllt und mit Puderzucker bestreut wird. Mittlerweile ist es nicht ungewöhnlich, dass der Teilchen-Klassiker auch in anderen Variationen daherkommt.

Insbesondere zu Silvester oder auch an Karneval sind Füllungen mit Eierlikör oder aber Schokoglasur mit bunten Smarties gern gesehen. Der „Essener“ ist jedoch ein echtes Unikat, denn die Community von „Essen diese“ sowie der Bäckerei haben über die Füllung und das Aussehen abgestimmt. Und rausgekommen ist ein „Peterliner in den Farben unserer Stadt, gefüllt mit einem Zitronenpudding“, erklärt Elisabeth Peter.

Elisabeth Peter mit dem „Essener“ in der Hand. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Berliner-Kreation oft ausverkauft

Und scheinbar kommt das Angebot an, zumindest wenn man nach den Kommentaren auf Instagram geht. „Bin zwar kein Essener… ABER DEN MUSS ICH PROBIEREN“, „wird morgen direkt gekauft und inhaliert“ oder „geile Aktion“ heißt es unter dem Beitrag der Bäckerei Peter. Und dieser Eindruck spiegelt sich offenbar auch in den Verkaufszahlen wieder. „Ist in einigen Filialen bereits nach der Mittagszeit oft ausverkauft“, berichtet Elisabeth Peter gegenüber DER WESTEN.

Probieren können Kunden den „Essener“ für 2,25 Euro. Im Zeitraum vom 13. bis 18. Januar gibt es sogar noch zwei „Essener“ zum Probierpreis von 3,99 Euro. Dadurch sparen Naschkatzen immerhin elf Prozent. Mindestens bis Ende der Karnevalssaison, also bis zum 4. März, gibt es die Sonderedition des Berliners noch im Angebot. Doch sollte der „Essener“ weiterhin so gut ankommen, „dann lassen wir ihn gerne im Sortiment oder holen ihn jedes Jahr kurz vor Karneval wieder zurück“, so das Versprechen.