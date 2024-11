Essen: Autofahrer rammt Mann und flüchtet ++ Lebensgefahr ++ Mordkommission ermittelt

Schreckliche Szenen am Dienstagnachmittag in Essen! Ein Auto fährt plötzlich auf einen Mann zu, rammt ihn, der Fahrer flüchtet. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr. Und viele Fragen sind noch offen.

Der Vorfall hat sich am Dienstag (26. November) gegen 17.20 Uhr in Essen-Altenessen zugetragen. Zeugen alarmierten per Notruf die Polizei und meldeten, dass ein Mann bei einem Unfall auf der Hövelstraße schwere Verletzungen erlitten habe. Sofort machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den Weg.

Essen: Dem Vorfall ging wohl ein Streit voraus

Als der Rettungsdienst und die Polizei wenig später am Einsatzort eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann vor. Vom mutmaßlichen Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass dem Vorfall wahrscheinlich ein Streit vorangegangen war. Der Verdächtige soll dann offenbar versucht haben, vom Ort des Geschehens zu flüchten und dabei den Mann gerammt haben.

Anschließend raste der Autofahrer davon, ohne sich um den lebensgefährlich verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Diese blieb jedoch bis zum späten Abend ergebnislos.

Fahnung bleibt am Abend ergebnislos

Das Unfallopfer wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Da vieles dafür spricht, dass es mindestens um ein versuchtes Tötungsdelikt geht, hat eine Mordkommission der Polizei Essen die Ermittlungen übernommen. Beamte sicherten am Abend Spuren am Tatort. Doch viele Aspekte sind noch unklar. Wer ist der Unfallfahrer? Gab es tatsächlich einen Streit – und worum ging es dabei? Hat der Unfallfahrer das Opfer vorsätzlich oder versehentlich gerammt?

