Essen: Anwohner horchen auf – beliebte Institution kehrt zurück

Das beliebte Café Mondrian in Essen war fast zwei Jahre wie ausgestorben. Jetzt soll ihm neues Leben eingehaucht werden. Nach langem Warten steht jetzt fest: Die beliebte Institution soll bereits in den ersten Monaten des kommenden Jahres seine Tore wieder öffnen und hungrige Gäste wieder mit Speis und Trank versorgen.

Das Café Mondrian in Essen-Rüttenscheid bekam lange Zeit nur traurige Blicke von ehemaligen Gästen zugeworfen. Statt heißem Kaffee und frischem Kuchen zeigte ein Blick ins Innere nichts als Leere. Das ein oder andere Kabel, das von der Decke hing, die ein oder andere Leiter die unbenutzt im Raum stand – das Café, das seit 1988 ein fester Bestandteil von Essen war, musste erneut zum Leben erweckt werden.

Essen: Cocktails und Bar-Feeling auf der Rü

Franco Giannetti, der neue Betreiber des Cafés, blickt optimistisch ins neue Jahr. „Zwischen Mitte und Ende Februar 2024 wollen wir eröffnen“, kündigte er gegenüber der „WAZ“ an. Mit einem neuen Namen und einem frischem Konzept soll das beliebte Ladenlokal schon bald wieder Besucher empfangen.

+++ Essen: Hammer-Urteil auf der Rü – Gastro muss draußen um 22 Uhr dicht machen +++

Der Grund für den langen Leerstand? Nachdem Dirk Volkmer, der vorherige Betreiber, das Café zum Jahreswechsel 2021/22 aufgrund verspäteter Corona-Hilfen aufgeben musste, stand der Gastronom Franco Giannetti als sein Nachfolger fest. Doch Lieferschwierigkeiten, fehlende Fenster und der Kampf um eine Baugenehmigung zogen die Sanierung in die Länge.

Essen: So wird das neue Lokal heißen

Weitere Themen:

Doch jetzt ist es bald soweit: „Ceraunavolta“ oder vielmehr „C‘era una volta“, was auf Deutsch so viel heißt wie „Es war einmal“ heißt – der Name für das neue Lokal steht fest und weist auf Plakaten an der Tür darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern wird. In wenigen Monaten können sich Gäste für Frühstück, Mittagessen und Abendessen wieder gen Rü aufmachen. Auch für den späteren Abend ist gesorgt, denn da plant der neue Betreiber laut Angaben der „WAZ“ Cocktails und Bar-Feeling.

Alle weiteren Informationen dazu, was letztendlich der Grund für die fehlende Baugenehmigung der Stadt Essen gewesen ist und mit welchen Öffnungszeiten ungeduldige Besucher für das neue Lokal rechnen können, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.