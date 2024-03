Essen: Brand in Mehrfamilienhaus – Person durch Flammen schwer verletzt

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen! Eine Person wurde durch die Flammen schwer verletzt, musste in eine Spezialklinik.

Am Donnerstagvormittag (7. März) gegen 11 Uhr, musste die Feuerwehr Essen in Altenessen-Süd anrücken. Der Grund: Rauchentwicklung aus dem Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses an der Altenessener Straße!

Essen: Rauchentwicklung aus Keller sichtbar

Vor Ort war es bei Wartungsarbeiten an der Elektroverteilung des Gebäudes zu einer Durchzündung gekommen. Ein Mitarbeiter der ausführenden Firma wurde durch eine Stichflamme schwer verletzt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war schon auf der Straße eine Rauchentwicklung aus dem Keller sichtbar. Auch der Treppenraum des Mehrfamilienhauses war leicht verraucht.

Die schwerverletzte Person befand sich bereits außerhalb des Gebäudes, konnte so sofort durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt werden. Er kam in eine Spezialklinik nach Bochum.Ein weiterer Mitarbeiter der im Keller tätigen Firma wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht und musste glücklicherweise nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

In Essen hat es gebrannt. Foto: Feuerwehr Essen

Altenessener Straße voll gesperrt

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das zuständige Energieversorgungsunternehmen hat den Strom im Gebäude abgeschaltet, um ein sicheres Arbeiten in dem betroffenen Bereich zu ermöglichen. Abschließend fanden Kontrollen mit einer Wärmebildkamera und Messungen auf vorhandene Atemgifte mit Gasmessgeräten statt.

Die Altenessener Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Was die Ursache für die Durchzündung war, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.