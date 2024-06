Essen: Ruhrbahn benennt Haltestelle um – der Grund ist traurig

Die Emotionen im Ruhrgebiet kochen hoch! Mitten in Trubel der Fußball-EM, die unter anderem auch im Pott ausgetragen wird, geht es auch politisch hoch her.

Am Samstag (29. Juni) hält die Alternative für Deutschland (AfD) ihren Bundesparteitag in Essen ab. Die Stadt Essen hatte sich zuvor erfolglos gegen die Versammlung in der Grugahalle gewehrt. Jetzt bemüht man sich darum, den Anhängern der rechtspopulistischen Partei zu zeigen, was man von ihrer Politik hält.

Essen: Ruhrbahn benennt Haltestelle um

Um die Grugahalle werden am Wochenende viele Menschen einen Bogen machen – schließlich tagt dort am Samstag die AfD. Wieder andere wollen aber gerade zum Ort des Geschehens – zum Beispiel, um dort gegen die rechte Politik der Partei zu demonstrieren. Eine besondere Art der Demonstration hat auch die Ruhrbahn in Essen gewählt. Ausgerechnet die U-Bahn-Haltestelle Gruga/Messe Ost wurde nämlich ab Donnerstag (27. Juni) kurzerhand umbenannt.

Statt der gängigen Bezeichnung steht auf dem Schild am Gleis jetzt „#Vielfalt“. Auf Facebook informiert das Verkehrsunternehmen über die Maßnahme: „Liebe Fahrgäste, aus aktuellem Anlass wurde die (H) Messe Ost/Gruga umbenannt. Wir sind bunt unterwegs und stehen für Vielfalt und Respekt. Ende der Durchsage.“

Essen: Kunden bedanken sich bei Ruhrbahn

Die (temporäre) Umbenennung kommt gut an – auf Facebook loben viele Kommentatoren den Schritt der Ruhrbahn. „Wichtig, dass sich jeder anständige Mensch, jedes anständige Unternehmen klar und deutlich gegen die Schmierlappen der AfD positioniert!“, schreibt jemand.

„Klasse Aktion, danke dafür! Ein kleines Zeichen mit großer Signalwirkung. Und jeder, der dies als Quatsch bezeichnet oder es lächerlich und überflüssig findet, zeigt nur, wes Geistes Kind er ist und wie wichtig solche Zeichen sind“, stimmt eine Frau zu.

