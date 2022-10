Essen: 13-Jährige gerät in Horror-Unfall – sie wird von zwei Autos angefahren

Schock in Essen!

Am Freitag, 30. September, wurde eine 13-Jährige in einen Autounfall verwickelt. Ein Rettungshubschrauber begleitete das Mädchen aus Essen in eine Klinik.

Essen: 13-Jährige von zwei Autos angefahren

Beim Überqueren der Straße wurde ein 13-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst. Sie war am Freitagmittag, 30. September, gegen 12 Uhr auf der Aktienstraße Ecke Nordstraße unterwegs als es zu dem Unfall kam.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge

Laut Polizei soll die 13-Jährige bei Rot über die Ampel gelaufen sein und wurde daraufhin von einem Autofahrer erfasst. Dabei fiel das Mädchen auf die Straße.

In Essen wurde eine 13-Jährige von zwei Autos erfasst. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Eine 90-jährige Golf-Fahrerin, übersah den Teenager und verletzte es ebenfalls mit ihrem Wagen.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Ein Notarzt behandelte das Mädchen noch am Unfallort, ehe sie ein Rettungshubschauer ins Krankenhaus begleitete.

Die Polizei hat in der Zwischenzeit den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen gestartet. (neb)