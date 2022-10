Essen: Neue Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt – „Geil, das wurde Zeit“

Der Weihnachtsmarkt in Essen soll in diesem Jahr mindestens eine neue Bude erhalten. Und zwar nicht nur irgendeine.

Es wird eine Bude der Superlative. So etwas hat es weder in Essen noch in einer anderen deutschen Stadt je gegeben – da ist sich der Betreiber sicher.

Essener Weihnachtsmarkt erhält XXL-Bude – einmalig in Deutschland, verspricht Betreiber

Der Weihnachtsmarkt gewinnt 2022 das „X-Mas Lounge & Café“ von Fun Food Factory dazu. Das XXL-Café wird über zwei Stockwerke verfügen. Allein im oberen haben 200 Leute Platz und die Etage kann auch für Weihnachtsfeiern gebucht werden.

Oliver Müller von der Fun Food Factory glaubt, dass es so ein Café nirgends in Deutschland und vielleicht noch nicht einmal in Europa gibt – auf keinem Weihnachtsmarkt zumindest. Diese Bude kostet ihn und seine Familie einen mittleren sechsstelligen Betrag. Sie soll dann gleich neben der Bäckerei seines Vaters stehen, die dort seit 50 Jahren Platz findet.

Doch erst muss der Bau in Wien vollendet werden. Erst Mitte Oktober kann Herr Müller sie in der Stadt zum ersten Mal aufbauen.

Essen: XXL-Café frischt Weihnachtsmarkt auf – was der Betreiber alles plant

Ein besonderes Event soll auf dem Weihnachtsmarkt die für jeden Donnerstag geplante Live-Musik werden. Besucher können dafür Tische mieten. Außerdem soll es einen Schokoladenbrunnen und Feuerzangenbowle im Erdgeschoss geben. Außerdem soll die Bude mit grünem Strom betrieben werden, LEDs sollen Energie sparen und das Tassenpfand zudem die Umwelt schützen. Mit dem Erlös aus dem geplanten Baumkuchenverkauf würden zudem Bäume gepflanzt.

Bei Instagram können es viele Nutzer nach der Ankündigung vom Radio Essen nun kaum noch erwarten. „Geil, das wurde auch Zeit“, schreibt einer, „Freu mich schon so“, eine andere. Weitere finden das XXL-Café jedoch ziemlich „lächerlich“ und übertrieben und befürchten zudem, dass sich Corona hier rasend schnell verbreiten werde.