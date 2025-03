Equitana in Essen: Gäste schäumen kurz nach Start vor Wut – „Kommt nicht mehr in Frage“

Es ist wieder so weit, die weltweit größte Pferdesportmesse öffnet erneut ihre Türen. Dieses Jahr findet die Equitana in Essen vom 6. bis zum 12. März statt. Jedoch wurde schon kurz nach der Eröffnung klar, dass die Besucher ganz und gar nicht zufrieden sind. Zu den Vorwürfen kommen jetzt noch mehr Kritikpunkte dazu.

Bereits am Tag der Öffnung der Equitana in Essen machen sich die ersten kritischen Stimmen breit. Neben den Beschwerden über geschlossene Parkhäuser oder schlechte Beschilderung steht ein Thema besonders im Fokus – dieses Jahr sind die Besucher nämlich gezwungen, ihre Tickets personalisieren zu lassen. Wer mehr darüber erfahren möchte, erfährt dies hier >>>

Equitana in Essen: Ticket war am Wochenende nicht verfügbar

Am dritten Tag der Equitana in Essen folgt jetzt der nächste Aufreger. Auf Facebook kündigt die Messe an, dass der besagte Tag „voller Highlights für die ganze Familie“ sein soll und macht insbesondere mit dem Familienprogramm und mehreren Shows Werbung.

In den Kommentaren schreibt eine Frau genervt, dass sie von den besagten Highlights bisher noch nichts gesehen hat, denn das erste Highlight war, dass am Wochenende „kein Familienticket“ angeboten wurde. Irritiert fragt sie: „Sollen Eltern die Kinder aus der Schule lassen, damit ein Besuch bezahlbar wird?“

Normalerweise kostet der Eintritt auf die Equitana in Essen 18 Euro für jeden Erwachsenen und für Kinder 10 Euro. Das Familienticket ist jedoch ein Angebot, das Familien ermöglichen soll, die Messe für einen vergünstigten Preis zu besuchen. Eine Familie, bestehend aus bis zu maximal zwei Erwachsenen und drei Kindern, kann dadurch für 35 Euro die Messe besuchen.

Besucher zieht ihre Konsequenzen

Eine andere Nutzerin berichtet ebenfalls: „Mit Familienticket wäre es für uns in der Woche 35 Euro und am Wochenende mal eben 82 Euro.“ Daher hat sich diese Familie dazu entschieden, die Equitana in Essen dieses Jahr nicht zu besuchen. Genervt schreibt sie: „Mitten in der Woche macht ein Familienticket ja auch so viel Sinn. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Sache.“

Wütend über die steigenden Preise und Verfügbarkeit der Tickets am Wochenende, hat diese ehemalige Besucherin der Equitana in Essen jetzt ihre Konsequenzen gezogen – „Für uns kommt diese Messe nicht mehr in Frage.“