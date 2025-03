Rosenmontag in Düsseldorf: Flugzeug-Botschaft lässt Jecken grübeln – jetzt ist das Rätsel gelöst

Die Kamelle sind den Jecken am Rosenmontagszug (3. März) in Düsseldorf nur so um die Ohren geflogen. Mit großen Augen richteten insbesondere die Kleinsten der Kleinen ihren Blick nach oben Richtung der bunt gestalteten Karnevals-Wagen und der fliegenden Bonbons.

Doch auch die Erwachsenen staunten nicht schlecht beim Blick auf bunte Treiben beim Rosenmontagszug in Düsseldorf. Ein besonderes Flugobjekt ließ die Jecken allerdings ganz besonders aufhorchen.

Rosenmontag in Düsseldorf: Flugzeug kreist über Jecken

Dabei handelte es sich um ein Kleinflugzeug, das während des Rosenmontagsumzugs über der Landeshauptstadt kreiste. Fotograf David Young, der an diesem Tag Bilder im Auftrag der Stadt Düsseldorf machte, hielt seine Kamera drauf und damit den Moment für tausende Jecken fest, die darüber rätselten, was auf dem flatternden Banner dahinter wohl geschrieben stand.

Heiratsantrag an Rosenmontag in Düsseldorf. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young

Denn mit bloßem Auge war die Botschaft kaum zu entziffern. Erst durch den Zoom gelang es, die romantischen Worte zu entziffern: „Alina. Willst Du mich heiraten?“ Doch wer steckte dahinter? Und hat Alina wohl „Ja“ gesagt?

Heiratsantrag an Rosenmontag in Düsseldorf

Die „Rheinische Post“ konnte das Paar hinter der Liebesbotschaft ausfindig machen. Es handelt sich um Alina Kratzke (27) und Philipp Müller (28). Beide waren schon zu Schulzeiten in einer Klasse und schon damals ineinander verliebt gewesen sein. „Aber wir haben uns nicht getraut, es einander zu sagen“, sagen sie im Gespräch mit der Zeitung.

Sie blieben Freunde, gründeten eine Familie mit jeweils anderen Partnern. Doch zehn Jahre später fanden sie schließlich zusammen, erwarten nun nach jeweils einer Tochter aus vorangegangenen Beziehungen eine gemeinsame Tochter – und wollen vorher noch heiraten. Auf den spontan noch verfügbaren Termin (22. März) habe man sich schnell einigen können.

Doch ganz ohne Heiratsantrag wollte Philipp Müller es dann doch nicht über die Bühne bringen. Und so buchte der 28-Jährige das Kleinflugzeug mit dem 70 Meter langen Banner, das erst Alina bei einem Spaziergang am Rhein und dann die jecke Meute beim Rosenmontagsumzug in Düsseldorf überraschen sollte. Im Hinblick auf den anstehenden Hochzeitstermin hat die 27-Jährige natürlich „Ja“ gesagt…