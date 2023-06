Im Mai dieses Jahres ist das Deutschlandticket an den Start gegangen. Seitdem kannst du für 49 Euro im Monat mit dem öffentlichen Nahverkehr quer durch Deutschland fahren. Für bestimmte Personengruppen gibt es allerdings auch günstigere Tarife.

So kamen früh Diskussionen über Vergünstigungen für Schüler, Studenten, Bürgergeld-Empfänger und Arbeitnehmer ins Spiel (mehr hier). Als Jobticket gibt es das Deutschlandticket beispielsweise schon seit Mai für einen schlankeren Kurs. Jetzt gibt es auch Neuigkeiten beim Schülerticket.

Deutschlandticket günstiger für NRW-Schüler – aber nicht für alle

So können sich viele Schüler in NRW jetzt über einen kräftigen Rabatt freuen. Einige können sich das Deutschlandticket ab dem 1. August 2023 für schlappe 29 Euro sichern. Wer allerdings auf einen flächendeckenden NRW-Entscheid gehofft hat, muss enttäuscht werden. Denn den Kommunen ist es freigestellt, ob sie am Modellprojekt des Landes teilnehmen. Das sieht vor, dass Bund, Länder und Kommunen die zusätzlichen Kosten zum bestehenden Schokoticket für selbstzahlende Eltern tragen werden.

Die ersten Kommunen haben nun bestätigt, dass das 29-Euro-Ticket eingeführt wird. So hat etwa der Rat der Stadt Essen für die Einführung ab dem 1. August gestimmt. Die Stadt Essen betont, dass es weiterhin Ermäßigungen für Kinder mit längerem Schulweg geben wird. Für Kinder aus Vielkinderfamilien, die weit von der Schule entfernt wohnen, gibt es das Ticket sogar umsonst:

1. bis 4. Klasse: Schulweg über 2 Kilometer: 14 Euro (2. Kind: 7 Euro, 3. Kind: 0 Euro)

5. bis 10. Klasse: Schulweg über 3,5 Kilometer: 14 Euro (2. Kind: 7 Euro, 3. Kind: 0 Euro)

11. bis 13. Klasse: Schulweg über 5 Kilometer: 14 Euro (2. Kind: 7 Euro, 3. Kind: 0 Euro)

Eltern, deren Kinder einen kürzeren Schulweg haben, können das Schüler-Deutschlandticket für 29 Euro erwerben. Bisher hatten sie 39,40 Euro für das Schokoticket zahlen müssen. Die Stadt Essen kalkuliert mit Mehrausgaben von rund 245.000 Euro pro Schuljahr.

Günstiges Deutschlandticket auch in diesen Ruhrgebietsstädten

Neben Essen haben noch andere Städte verkündet, das günstigere Deutschlandticket anzubieten. Dazu gehören unter anderem:

Gelsenkirchen

Duisburg

Mülheim

Auch in anderen Städten wird über die Einführung des Schüler-Deutschlandtickets abgestimmt. Es werden also in den nächsten Wochen noch weitere Städte hinzukommen.