49-Euro-Ticket in NRW: Nicht nur für Geringverdiener! Rabatt jetzt auch für SIE?

Ganz NRW wartet auf das 49-Euro-Ticket. Zum Festpreis sollen zukünftig alle mit Bus und Bahn durch Deutschland fahren dürfen. Doch könnte es für bestimmte Gruppen auch günstiger werden?

Einige Kommunen haben bereits einen Sozialrabatt beschlossen. Davon könnten Menschen mit geringem Einkommen profitieren. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (53, Grüne) hat jetzt einen weiteren Rabatt in Aussicht gestellt. Viele Menschen könnten damit günstiger an das 49-Euro-Ticket kommen.

49-Euro-Ticket in NRW: Rabatt auch für Sie?

Krischer teilte als Vorsitzender der Länder-Verkehrsministerkonferenz mit, dass derzeit eine eigene Regelung für Jobtickets diskutiert werde. Sollte der Vorschlag durchgehen, könnten Firmen ihren Mitarbeitern das Deutschlandticket vergünstigt anbieten. Dafür müssten sich die Unternehmen an den Kosten beteiligen. „Das wäre hochattraktiv für Firmen und ihre Mitarbeiter“, sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur. „Über weitere Rabatte etwa für Studierende und Azubis beim Deutschlandticket entscheiden allein die Länder, die die Kosten dann auch selbst übernehmen müssen.“

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) spricht sich für den Rabatt auf das 49-Euro-Ticket beim Kauf bestimmter Kontingente durch Arbeitgeber aus: „Das Jobticket gehört im ÖPNV zu den am meisten verkauften Tickets, aktuell haben wir mehrere Millionen Abonnenten in diesem Segment“, so VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff. „Aber es gibt noch großes Potenzial, um neue Fahrgäste beziehungsweise Arbeitgeber dafür zu gewinnen.“ Denkbar wäre etwa ein umso größerer Rabatt, je mehr Jobtickets bestellt werden.

Wann kommt das 49-Euro-Ticket?

Eigentlich sollte das Deutschlandticket bereits im Januar an den Start gehen. Doch dann kam es zu Verzögerungen. Wann es tatsächlich kommt, ist noch immer nicht sicher. „Ich hätte mir einen Start des Deutschlandtickets zum 1. April gewünscht“, sagte Krischer. „Das wird aber nicht klappen, weil das Gesetzgebungsverfahren und die EU-Genehmigungsfrage Zeit brauchen.“ Jetzt geht der NRW-Verkehrsminister davon aus, dass es zum 1. Mai endlich klappen sollte.

„Es deutet sich an, dass Fragen zur technischen Umsetzung in den kommenden Tagen geklärt werden können“, sagte Oliver Krischer. „Ich nehme bei allen Beteiligten den Willen wahr, zu einem Ergebnis zu kommen. Wir sind in einem Marathon bei Kilometer 40.“ (mit dpa)