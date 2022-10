Aldi in Essen wird Opfer von perfidem Betrüger – jetzt warnt Polizei die Mitarbeiter

Dreiste Masche gegen Aldi in Essen!

Am Samstag (22. Oktober) ist es im Aldi Nord an der Bonifaciusstraße in Essen-Schonnebeck zu einem Diebstahl gekommen. Die Beute: größere Mengen an Kaffee und Deo. Erst im Nachhinein ist einer Aldi-Mitarbeiterin ein seltsamer „Zufall“ aufgefallen.

Denn schon am Vortag hatte ein Unbekannter den Discounter kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr betreten. Und sich den Mitarbeitern gegenüber als Polizist ausgegeben! Er zückte seinen Fake-Dienstausweis und erklärte den verdutzten Angestellten, dass er „nach dem Rechten sehen“ wolle.

Polizei ermittelt gegen miesen Fake-Beamten

Der falsche Polizist hat nach den Sicherheitsvorkehrungen der Filiale gefragt. Fatal, denn: Anscheinend wurde dieses Insider-Wissen für den Diebstahl genutzt. Laut Mitarbeitern ist der Verdächtige zwischen 35 und 39 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Sein Deutsch ist akzentfrei.

Warnung an ALLE Mitarbeiter von Supermärkten und Discountern

Jetzt warnt die Polizei vor allem Mitarbeiter von Geschäften: Sie müssen sich den Dienstausweis genau anschauen und auch geben lassen. Bei Zweifeln sollte man bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Zur Not reicht ein Anruf bei der 110.

Grundsätzlich sollte nicht über sensible Sicherheitsvorkehrungen der Filialen gesprochen werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahl und Amtsanmaßung. Zudem wird geprüft, ob weitere Fälle dieser neuen Masche vorliegen.