Aldi wird zu Aldeh – was hinter der Namensänderung steckt

Häh? Was soll das denn? Das werden sich jetzt wohl einige Kunden von Aldi fragen. Warum sollte man den beliebten und bekannten Discounter nun in Aldeh umbenennen?

Um die Verwirrung noch ein wenig zu steigern: Hinter der Namensänderung von Aldi steckt die Reunion einer beliebten britischen Band. Der ein oder andere Fan könnte bei diesem Hinweis aber bereits auf die Lösung kommen.

Aldi wird zu Aldeh – und zieht jede Menge Musik-Fans an

Für alle anderen kommt hier die Erklärung: Die beiden Brüder Liam und Noel Gallagher der in den 1990er-Jahren super erfolgreichen britischen Band Oasis haben sich nach endlosen Streitereien anscheinend wieder versöhnt. Zumindest gehen sie wieder zusammen auf Tour. Diese startete am Freitag (4. Juli) in Cardiff. Weiter geht’s für mehrere ausverkaufte Shows nach Manchester in den Heaton Park. Und hier gibt es eben auch einen Aldi.

Die Filiale hat sich zu diesem besonderen Event kurzerhand in „Aldeh“ umbenannt, frei nach dem typischen Manchester Dialekt der beiden Brüder von Oasis, wie „amazona.de“ berichtet. Die Namensänderung gehört zu einer größeren Marketing-Kampagne der Londoner Agentur Taylor Herring. Die ist für ungewöhnliche Ideen bekannt. Zusätzlich bringt Aldi UK „Aldimania“-Bucket Hats“ heraus. Sie sollen an Merchandise-Artikel der Band aus den 90ern erinnern.

Deutsche Fans gehen leer aus

Die ganze Aktion rund um Aldi und die britische Band Oasis kommt bei den Fans gut an. Schon kurz nach der Enthüllung des neuen Schildes versammelten sich viele von ihnen vor dem Discounter, um Fotos zu schießen.

Deutsche Fans der Band können sich leider nur aus der Ferne an dem Marketing-Gag und der Band selbst erfreuen. Denn laut der Website von Oasis touren sie aktuell nicht bei uns. Obwohl die größten Fans sicher bereits ihre Reise zu einem der Konzerte geplant haben.