Aldi in Essen ändert Öffnungszeiten – HIER kannst du auch Weihnachten einkaufen

Die letzten Tage vor Weihnachten brechen an, die Vorbereitungen für die Feiertage laufen auch Hochtouren – und damit wird es auch in den Supermärkten und Discountern wie Aldi immer voller.

Die Einkaufsliste vieler Kunden ist lang, schließlich gibt es oft an mehreren Tagen hintereinander ein echtes Festessen inklusive Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch. Fast überall endet die Chance zum Einkaufen für die Festtage an Heiligabend am Nachmittag. Menschen in Essen haben allerdings Glück, sie können an allen Weihnachtstagen in einer bestimmten Aldi-Filiale einkaufen.

Aldi in Essen: Diese Filiale hat über Weihnachten geöffnet

Gutes Essen gehört bei vielen Deutschen zu Weihnachten einfach dazu, genauso wie der geschmückte Baum und Geschenke für die Liebsten. Umso ärgerlicher, wenn einem mitten beim Kochen auffällt, dass eine wichtige Zutat für das Festtagsgericht fehlt.

In Essen können die Menschen aber ganz entspannt sein – sie haben durch die Aldi-Filiale am Essener Hauptbahnhof die Möglichkeit, sogar am ersten und zweiten Weihnachtstag noch einkaufen zu gehen!

Aldi in Essen: Das sind die Öffnungszeiten

An Heiligabend am Dienstag hat der Aldi im Hauptbahnhof so geöffnet, wie die anderen Filialen in NRW auch – nämlich von 6 Uhr morgens bis 14 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag, also dem ersten und zweiten Weihnachtstag, gelten spezielle Öffnungszeiten für den Standort. So können Aldi-Kunden an beiden Tagen von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr abends in dem Geschäft einkaufen – wenn das mal nicht Luxus ist!

Doch warum hat die Filiale in Essen eigentlich eine Sonderstellung? Grund dafür ist eine Ausnahmeregelung im Ladenöffnungsgesetz in NRW. Nach dieser dürfen Verkaufsstellen an Flughäfen und Bahnhöfen auch an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein.