Aldi in Essen lockt zur Neueröffnung – den ersten 100 Kunden winkt der Mega-Gewinn

Da wartet auf die Kunden aber ein ziemlich saftiger Gewinn! Am 4. April eröffnet in Essen-Kray eine neue Filiale von Aldi. Die Bewohner können sich dabei auf ein vielfältiges Angebot, wechselnde Aktionsprodukte und ein modernes Einkaufserlebnis freuen.

Ab 7 Uhr heißt das neue Geschäft seine Kunden willkommen. Und zu dieser Eröffnung lässt sich Aldi auch nicht lumpen. Denn zum großen Opening lockt der beliebte Discounter die Essener mit einer ganz besonderen Aktion! Früh da sein lohnt sich hier gleich in vielerlei Hinsicht.

Neueröffnung in Essen: Aldi lockt mit Gewinnspiel

Wie Aldi nämlich in einer Pressemitteilung selbst verkündet, erwartet die Kunden am Eröffnungstag ein Gewinnspiel. Die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos. Unter denen befinden sich besondere Sofortgewinne. Als Hauptgewinn winkt ein Aldi-Einkaufsgutschein über 500 Euro. Zudem wird es an diesem Tag einen Stand geben, der die Kunden mit kostenlosen Produkten versorgt. So gibt es Bratwürstchen, Waffeln und eine Kaffeeverkostung.

Doch nicht nur das wartet auf die Kunden im neuen Aldi-Markt am Korthover Weg 57-59. „Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, erklärt Markus Mozin, der Leiter Immobilien und Expansion bei der für Essen zuständigen Aldi Regionalgesellschaft in Herten. So bietet die neue Verkaufsfläche von 1.173 Quadratmetern nun breitere Gänge.

Auf die gewohnte Vielfalt im Markt müssen Kunden aus Essen und Umgebung in der neuen Aldi-Filiale ebenfalls nicht verzichten. Denn auch in dem neuen Markt werden durchschnittlich 1.860 Produkte aus 18 Warengruppen aufgeführt, hinzukommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel. Die Eigenmarken sind und bleiben dabei das Herzstück. Weiteres Merkmal der neuen Filiale: Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen und soll den Einkauf für die Kunden besonders einfach gestalten.