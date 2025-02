Aldi-Filiale in Essen schon bald Geschichte – der Grund ist irre

Aldi muss in den USA jetzt die Reißleine ziehen. Ausgerechnet Donald Trump und Elon Musk sind dafür die Ursache. Was hinter der Ankündigung des ausländischen Discounter-Riesen steckt, erfährst du hier >>>.

Jetzt folgt eine weitere Hiobsbotschaft von Aldi – allerdings aus Essen! Denn hier wird eine Filiale im Stadtteil Dellwig laut Informationen der „WAZ“ schon bald dem Erdboden gleich gemacht. Aber für was die Discounter-Filiale weichen soll, ist kaum zu glauben.

Aldi in Essen mit irrer Nachricht

Aldi Nord will eine seiner Filialen in Essen abreißen lassen. Wann die Kunden hier vorerst zum letzten Mal einkaufen gehen können und das Gebäude abgerissen wird, ist derzeit noch ungewiss. „Wir befinden uns derzeit noch im B-Planverfahren und warten auf den politischen Beschluss. Insofern müssen wir dies erst abwarten, um verbindliche Aussagen zum Zeitplan treffen zu können“, teilte Aldi Nord auf Nachfrage der „WAZ“ mit.

Was Aldi hier aber anstelle der bisherigen Filiale geplant hat, ist kaum zu fassen. Denn am Standort an der Donnerstraße 228 in Essen soll ausgerechnet eine neue Filiale des Discounter-Riesen entstehen.

Aldi mit großen Plänen in Essen

Im Gegensatz zur alten Filiale von Aldi Nord in Essen soll der neue Laden etwa 250 Quadratmeter größer werden. Im Zuge der „Modernisierung des gesamten Filialnetzes“ wolle man die neue Filiale zukunftsfähiger gestalten.

Von den Änderungen seien auch die Parkplätze der Essener Aldi-Filiale betroffen.