A42 bei Essen: Autokran brennt ++ Autobahn für Stunden gesperrt

Autofahrer im Ruhrgebiet, die zum Feierabend hin die A42 bei Essen in Richtung Dortmund passieren müssen, brauchen jetzt starke Nerven! Ein brennender Autokran sorgt am frühen Montagabend (22. Juli) für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr mitten auf der A42.

Bis zur Nacht hin soll die Autobahn auf dem Abschnitt gesperrt bleiben.

A42 bei Essen: Autokran sorgt für Sperrung und Stau

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der A42 in Richtung Dortmund und Kamp-Lintfort, unmittelbar vor der Autobahnausfahrt Essen-Altenessen. Ein Autokran, der wohl bereits vorsorglich auf dem Standstreifen stand, geriet plötzlich in Vollbrand.

Wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN erklärte, sind die Beamten mit zwei Einsatzwagen vor Ort – genauso wie Kräfte der Feuerwehr. Für die Bergungsarbeiten ist die Autobahn zwischen Gelsenkirchen-Mitte und Kreuz Essen-Nord gesperrt, der Verkehr staut sich aktuell auf etwa vier Kilometer.

A42 bei Essen: Sperrung bis 22 Uhr

Wie der Polizeisprecher weiter angibt, werden die Bergungsarbeiten inklusive Sperrung schätzungsweise bis mindestens 22 Uhr am Montag anhalten. Da der Autokran selbst ein schweres Gerät darstellt, brauche man auch entsprechende Gerätschaften zum Bergen.

Glücklicherweise wurden keine Personen durch den brennenden Autokran verletzt. Warum das Fahrzeug in Flammen aufging, ist aktuell noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen, so der Sprecher der Polizei Düsseldorf.

