A40 in Essen: Mehrere Fahrzeuge krachen ineinander – lange Staus für Autofahrer

Auf der A40 in Essen kam es am frühen Samstagabend (25. November) zu vier Unfällen. Bei den Unfällen krachten mehrere Fahrzeuge ineinander, was lange Staus für Autofahrer zur Folge hatte.

Nach Informationen der WAZ (hier nachzulesen) waren an dem Unfall auf der A40 insgesamt neun Fahrzeuge beteiligt.

A40 in Essen: Hier ging am frühen Abend nichts mehr

Laut WAZ kam es auf der A40 Richtung Westen zu drei aufeinander folgenden Unfällen. Dadurch staute sich der Verkehr am frühen Samstagabend (25. November) kilometerweit bis nach Bochum.

Nach Informationen der zuständigen Autobahnpolizei Düsseldorf seien zuerst drei Autos in Essen-Frillendorf zusammengestoßen. Anschließend sollen dahinter zwei weitere Wagen kollidiert sein – und dann nochmal zwei Pkw.

A40 in Essen: Weitere Unfälle auf Gegenseite

Laut WAZ ereigneten sich alle Unfälle gegen 16.50 Uhr. Laut der Polizei Düsseldorf wurde bei dem ersten Unfall mit drei Fahrzeugen eine Person leicht verletzt. Die Zweier-Kollisionen hatten lediglich Blechschäden zufolge. Zur Unfallursache sei noch nichts bekannt.

Zusätzlich zu der Massenkarambolage in Richtung Essen kam es während der Unfallaufnahme zu weiteren Unfällen. Gegen 17.40 Uhr krachte es dann auch in der Gegenrichtung nach Bochum kurz hinter der A52-Auffahrt.

Hierbei seien mindestens zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Zu dem vierten Unfall gäbe es aber noch keinen weiteren Informationen wie der Polizeisprecher gegenüber der „WAZ“ bekanntgab.