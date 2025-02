Zoo Zajac: Tierarzt räumt nach Aus mit Gerüchten auf! „Es wird kein Tier übrig bleiben“

Seit Donnerstag (13. Februar) herrscht beim Zoo Zajac traurige Gewissheit. Das nach eigenen Angaben größte Zoofachgeschäft der Welt wird seine Türen bald für immer schließen.

Nur zwei Jahre nach dem Tod von Inhaber Norbert Zajac geht in Duisburg-Neumühl nach rund 50 Jahren eine Ära zu Ende. Doch bevor es so weit ist, veranstaltet Zoo Zajac seit Montagnachmittag (17. Februar) einen Abverkauf seiner Restbestände. Darunter fallen auch einige Tiere, die nun auf den letzten Metern noch ein neues Zuhause finden sollen. Der Tierarzt von Zoo Zajac muss vorab aber eine Ansage machen.

Zoo Zajac: „Hier wird kein Tier eingeschläfert“

Laut Joachim Hinderfeld, dem Tierarzt von Zoo Zajac, soll jedes Tier, das derzeit noch in den 13.000 Quadratmeter großen Hallen wohnt, einen neuen Besitzer finden. Etwaige Gerüchte, dass übrige Tiere etwa eingeschläfert würden, kann Hinderfeld direkt ausräumen. „Hier wird kein Tier eingeschläfert“, so der Tierarzt deutlich.

Viele Tiere, darunter auch Exoten, hätten bereits über das Netzwerk von Zoo Zajac ein neues Zuhause in Zoos, Tierparks und Co. in ganz Deutschland gefunden. Auch an Züchter konnten sie zum Teil zurückgegeben werden. „Es ist wider Erwarten sogar viel besser gelaufen, als wir es uns zu Anfang vorgestellt haben.“

Dabei ginge es dem Team nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern um die Einhaltung des Tier- und Artenschutzes. „Es wird kein Tier übrig bleiben. Wir vermitteln jedes Tier“, macht der Experte klar. Einst waren hier 200.000 Tiere von rund 3.000 Arten zu finden. Davon seien zum Start des Abverkaufs am Montag nur noch wenige Tausend übrig geblieben.

Kein Rabatt auf Tiere

Zoo Zajac wirbt online mit einem Rabatt von 20 Prozent auf alles. Davon ausgeschlossen seien allerdings neben den verbleibenden Tieren auch Pflanzen und Korallen. Wie es am Montag kurz vor Start des Abverkaufs heißt, wird jetzt für die verbliebenen Tiere ein neues Zuhause gesucht. Darunter vor allem Fische, aber auch Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen und ein paar wenige Reptilien.

Die Tiere würden nach fachkundiger Beratung dabei nur in erfahrene und sachkundige Hände wandern, „um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Pflege und Haltung erhalten“. Damit reagierte der Tierarzt des Zoo Zajac auch auf die Kritik von Tierschützern, die das Zoofachgeschäft in der Vergangenheit immer wieder für seine Tierhaltung kritisierten. Vor allem der Handel mit Welpen, der 2023 eingestellt wurde, schlug deutschlandweit hohe Wellen. Bis maximal 31. März soll der Abverkauf bei Zoo Zajac andauern.