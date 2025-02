Zoo Zajac in Duisburg ruft Polizei hinzu – Kunden gehen auf Mitarbeiter los

Ausverkauf bei Zoo Zajac in Duisburg! Kunden stehen Schlange, strömen in Massen ins Geschäft. Seit Montag (17. Februar) läuft der Abverkauf im größten Zoofachgeschäft, dass Ende letzten Jahres Insolvenz anmelden musste. Unsere Reporterin war vor Ort, um sich ein Bild von dem Ansturm zu machen (>>hier geht’s zu ihrer Reportage).

Wie zu erwarten war der Andrang bei Zoo Zajac in Duisburg groß. Doch mit diesem Ausraster eines Kunden hätten die Mitarbeiter wohl nicht gerechnet. Sogar die Polizei musste einschreiten. Die „WAZ“ hat über die Vorfälle berichtet.

Zoo Zajac in Duisburg: Kunden schlagen über die Stränge

Bei so viel Andrang stehen die Angestellten im Zoofachgeschäft ziemlich unter Stress. Zudem sorgen wohl aggressive Kunden für Aufregung im Laden, wie die zuständige Insolvenzverwalterin Sarah Wolf gegenüber der „WAZ“ berichtet. Und das sogar bereits vor Abverkaufsstart.

So soll ein wütender Kunde sogar eine Mitarbeiterin gewürgt haben. „Die Mitarbeiter können einem wirklich leidtun.“ Die Polizei hat bestätigt, dass es auf dem Gelände in Neumühl in den vergangenen Monaten mehrere Einsätze gegeben habe, allerdings wurden diese nicht angezeigt.

Zoo Zajac in Duisburg: Probleme mit Gutscheinen

Der Grund für das aggressive Verhalten der Kunden soll offenbar Ärger mit Gutscheinen gewesen sein. Diese hätten nicht mehr eingelöst werden können. Das ist ab der Beantragung des Insolvenzverfahrens nicht mehr möglich“, klärt die Insolvenzverwalterin auf. „Gutscheine sind dann Altforderungen der Kunden gegen die Schuldnerin.“

Gutscheininhaber werden somit als Gläubiger behandelt und müssen ihre Ansprüche anmelden, um im Verfahren auf eine Entschädigung hoffen zu können. Dafür müssen sie sich auf der Webseite der zuständigen Kanzlei „Achor“ unter www.achor.eu registrieren. Ob du als Gutscheinbesitzer allerdings wirklich auf Geld hoffen kannst, erfährst du im Artikel der „WAZ“.