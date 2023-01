Zoo Duisburg muss am Donnerstag geschlossen bleiben – das ist der Grund

Schlechte Nachrichten für alle Tierfreunde, die dem Zoo Duisburg am Donnerstag (26. Januar) einen Besuch abstatten wollen: Der Tierpark muss an dem Tag vorerst geschlossen bleiben.

Das Wetter in NRW führte am Donnerstagmorgen zu zahlreichen Unfällen – Glatteis! Doch nicht nur für Autofahrer ist die gefrierende Nässe gefährlich. Auch für Fußgänger kann sie zur großen Gefahr werden. Und deswegen kann der Zoo Duisburg seine Pforten am Donnerstag nicht wie gewohnt für seine Besucher öffnen.

Zoo Duisburg schließt wegen Glatteis

Das verkündete der Zoo in einem Beitrag auf Facebook. „Aufgrund der aktuellen Witterung können wir unsere Tore derzeit nicht für euch öffnen. Einige Wege sind wegen der überfrierenden Nässe einfach zu glatt. Sobald der Zoo wieder öffnen kann, lassen wir es euch über unsere Website und die sozialen Medien wissen. Vielen Dank für euer Verständnis. Kommt gut und unbeschadet durch den Tag“, heißt es in dem Facebook-Post.

Weitere Themen und Nachrichten:

Ob der Zoo Duisburg den ganzen Donnerstag geschlossen bleibt oder im Laufe des Tages doch noch seine Pforten für die Tierfreunde öffnet, kann am Vormittag auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht beantwortet werden. Der Zoo Duisburg hält seine Besucher aber auf seinen Online-Kanälen auf dem Laufenden.