Nachwuchs in Tierheim in NRW – Mitarbeiter rufen sofort um Hilfe

So etwas erlebt man auch nicht alle Tage in diesem Tierheim in NRW. Zwei Kaninchen, die erst kürzlich ihren Weg in das Tierheim Bonn fanden, verstanden sich wohl etwas zu gut. Auf den sozialen Medien kündigt das Tierheim nämlich jetzt an, dass die beiden Nachwuchs empfangen haben. Jetzt benötigt das Tierheim dringend Unterstützung.

Die Kaninchen-Dame Scheila landete gemeinsam mit ihrem Partner im NRW-Tierheim. Die beiden wurden abgegeben, da ihr vorheriger Besitzer umgezogen ist und sie nicht mitnehmen konnte. Da die beiden Tiere auch unkastriert sind, war wohl niemand überrascht, dass Scheila trächtig wurde.

Tierheim in NRW bittet um Futterspende

Die Kaninchen-Babys wurden in dem Tierheim in NRW geboren und die Mitarbeiter sind ganz verzaubert von der kleinen Rasselbande. In den sozialen Medien berichtet das Tierheim, dass der Nachwuchs „putzmunter“ und „neugierig“ ist. Er befindet sich im sicheren Nest, das von Mama Scheila „gründlich überwacht“ wird.

Trotz aller Freude über die niedliche Rasselbande bedeutet der Nachwuchs natürlich auch, dass die Kosten für das Tierheim in NRW deutlich steigen. Deswegen wendet sich jetzt das Tierheim Bonn an alle Tierfreunde in den sozialen Medien und bittet um Hilfe.

Damit die Kaninchen-Babys „gesund aufwachsen und groß und stark werden“, brauchen sie nämlich bestimmtes Futter. Daher freut sich das Tierheim in NRW auch über eine Unterstützung durch eine Futterspende. In den sozialen Medien teilt das Tierheim Bonn das Futter, das für Mutter und Nachwuchs am geeignetsten wäre.

Kaninchen-Nachwuchs wird vorerst nicht vermittelt

Jetzt erholt sich die Rasselbande erst einmal. Das Tierheim in NRW bittet auch vorerst, von Vermittlungsanfragen abzusehen. Der Nachwuchs muss nämlich erst einmal „groß und stark werden“, bevor man sich nach einem neuen Zuhause umsieht. Momentan stehen jetzt erst einmal viel Ruhe und Pflege durch Mutter Scheila an erster Stelle.

Nicht nur die Mitarbeiter sind ganz angetan von der frisch gebackenen Kaninchen-Familie. Auch in den Kommentaren auf Instagram schreibt eine Nutzerin: „Ich wünsche der kleinen Familie alles Gute.“ Wer das NRW-Tierheim und die kleine Familie unterstützen möchte, erfährt mehr auf der Website des Tierheims Bonn >>>