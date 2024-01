Zoo Duisburg redet Klartext: Jetzt herrscht Gewissheit

Jetzt hat die Arbeit ein Ende – und beim Zoo Duisburg herrscht endlich Gewissheit.

Nach wochenlanger Schufterei haben die Pfleger im Zoo Duisburg nun endlich ihre verdiente Verschnaufpause. Das Ergebnis der tierischen Inventur steht fest!

Zoo Duisburg: Jetzt herrscht Gewissheit

Seit Wochen tigerten die Mitarbeiter im Zoo Duisburg mit Stift und Klemmbrett zwischen den Gehegen umher – mit einer nicht gerade einfachen Aufgabe: Tiere zählen! Für die jährlich anstehende tierische Inventur muss genau erfasst werden, wie viele Exemplare eines jeden Tiers im Zoo herumschwimmen, -laufen, -krabbeln oder -fliegen.

Und das kann teilweise richtig schwer werden, wie der Zoo Duisburg mitteilt. „Kleine, besonders flinke oder gut getarnte Tiere werden gleich mehrfach gezählt. So im Aquarium: Über mehrere Tage und in festgelegten Intervallen wird der Bestand in den einzelnen Anlagen erfasst. Auch Fotos kommen hierbei zur Hilfe, um jedes einzelne Individuum aus den Fischschwärmen zu dokumentieren“, schreibt der Tierpark auf Facebook.

Weiter: „Auch bei den Madagaskar-Ratten greifen die Tierpfleger auf technische Hilfsmittel zurück. Mit Nachtsichtkameras werden die flinken Riesennager beobachtet. Trotz bester Tarnung können sich auch die Faultiere dem großen Zählen nicht entziehen.“

Wie viele Tiere leben im Zoo Duisburg?

Nun herrscht jedoch endlich Gewissheit – und die Zahlen stehen fest: Mehr als 4.700 Einzeltiere bei 328 Arten leben im Zoo Duisburg (Stichtag: 31. Dezember 2023)!

„Der Tierbestand unterliegt stetigen Veränderungen“, erklärt Biologe Oliver Mojecki. „Während Jungtiere ihren Geburtszoo in der Regel verlassen und in anderen Einrichtungen ein neues Zuhause finden, kommen andere Tierarten an und erweitern den bestehenden Tierbestand“.