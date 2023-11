Zoo Duisburg erweitert besonderes Ticket-Angebot – an DIESEN Tagen kommst du günstiger rein

Alle Tierfans aufgepasst – der Zoo Duisburg hat ab November ein neues Angebot im Programm. Denn seit dem 1. November gibt es eine Erweiterung von ihrem besonderen Ticket-Angebot.

Davon profitieren können alle Zoo-Besucher. An diesen Tagen kommst du jetzt günstiger in den Zoo Duisburg.

Zoo Duisburg mit dieser Umstellung

Der Zoo Duisburg hat zum 1. November die Gültigkeit seines Feierabendtickets erweitert. Die neue Gültigkeit soll jetzt von November bis Ende Februar 2024 gelten – mit der Besonderheit, dass diese nun auch an Wochenenden gilt. Das Feierabendticket kann dabei eine Stunde vor dem regulären Kassenschluss direkt vor Ort gekauft werden.

Und der hat sich durch die Umstellung auf Winterzeit nach vorne verschoben. In der Sommerzeit hat der Zoo bis 19 Uhr geöffnet, aber in der Winterzeit schließt der Tierpark bereits um 16:30 Uhr.

Nach den aktuellen Öffnungszeiten heißt das, dass man ab 14.30 Uhr, eine Stunde vor Kassenschluss, günstiger in den Zoo kommen kann. Erwachsene würden in diesem Fall nur noch 10 Euro und Kinder nur noch 6 Euro für den Eintritt in den Duisburger Zoo zahlen.

Mit den neuen regulären Öffnungszeiten können Besucher daher mit dem Feierabendticket nur zwei Stunden den Zoo nutzen.