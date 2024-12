Zoo Duisburg ändert Öffnungszeiten – und lockt mit besonderem Angebot

Paukenschlag im Zoo Duisburg! Der Tierpark gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz NRW, lockt täglich etliche Besucher. Und auch, wenn das Wetter nicht wirklich zum Flanieren einlädt, gibt es hier und da Tierfreunde, die auch an Silvester oder Neujahr Lust und Zeit hätten, Tiere im Gehege zu besuchen.

Und genau hier lockt der Zoo Duisburg mit einem besonderen Angebot! Denn tatsächlich hat er auch an Silvester (31. Dezember) geöffnet. Von 9 bis 14 Uhr kann man die tierischen Bewohner besuchen. Beachten muss man allerdings auch, dass der letzte Einlass um 12.30 Uhr erfolgt – danach kann man also nicht mehr das Gelände betreten.

Zoo Duisburg ändert Öffnungszeiten

Auch an Neujahr kann man den Zoo Duisburg besuchen und so das neue Jahr 2025 entspannt starten – oder sich gleich von Löwe, Delfin und anderen Tieren inspirieren lassen. Die Öffnungszeiten am 1. Januar sind von 9 bis 16.30 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt um 15.30 Uhr, danach kommt man nicht mehr in den Zoo.

So ein Besuch könnte sich also auch an den Feiertagen lohnen, ist eine kleine Auszeit im Grünen und das Schießen von Erinnerungsfotos doch auch ein Highlight. Die Öffnungszeiten an den Feiertagen scheinen jedenfalls auf Facebook gut anzukommen. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Wie cool, vielen Dank!“

„Toll! Einen guten Rutsch und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr an alle Zoo-Mitarbeiter und allen Tieren!“

„Kommt alle gut ins neue Jahr rein, ich komme sicherlich an Neujahr vorbei.“

Mehr News:

Bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass die tierischen Bewohner auch die Silvester-Knallerei gut überstehen.