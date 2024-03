Zoo Duisburg mit besonderer Aktion – doch du musst schnell sein

Paukenschlag im Zoo Duisburg! Tagtäglich lockt der beliebte Zoo Tausende Besucher an. Der Tierpark am Kaiserberg wurde am 12. Mai 1934 eröffnet. In diesem Jahr wird er 90 Jahre, feiert also Jubiläum. Und da lässt sich der Zoo Duisburg nicht lumpen, denn im Rahmen des runden Geburtstags rückt das Team jeden Monat einen anderen Bereich in den Fokus.

Den Anfang macht das Aquarium – mit dem ältesten Gebäude im Zoo Duisburg! Schon am Mittwoch (27. März) warten besondere Aktionen für die Besucher. Der Aktionstag für das Aquarium und der Tropenhalle beginnt um 10 Uhr, geht bis 16 Uhr. Doch, Obacht: Besucher müssen schnell sein…

Zoo Duisburg mit besonderer Aktion

Es findet eine historische Themenführung (dauert eine Stunde) statt, eine Zeitreise quasi durch das Aquarium, die Tropenhalle und die Leguan-Insel. Die Besucher erfahren beispielsweise, wie diese drei Lebensräume entstanden sind und wie sich der Bestand an Tieren im Laufe der Jahre verändert hat.

Hier müssen Interessenten eine Teilnahme über den Online-Shop des Zoos buchen. Erwachsene zahlen zum regulären Zoo-Eintrittspreis zusätzlich sechs Euro, Kinder drei Euro. Die Führung startet um 12 Uhr und 14 Uhr am Eingang zur Tropenhalle.

Das Aquarium ist das älteste Gebäude im Zoo Duisburg. Foto: Zoo Duisburg/J. Tegge

Besucher müssen schnell sein

Für Kinder gibt es ein weiteres Schmankerl: Sie können an einer Unterwasser-Rallye teilnehmen, in der sie Quiz-Fragen lösen. Wenn alle Fragen beantwortet wurden, bekommen die Kleinen ein Unterwasser-Expeditionszertifikat. Außerdem können sie sich Tiergesichter schminken lassen.

Am Aktionstag gibt es zudem Fütterungen der Seekühe, die um 11 Uhr und 15 Uhr stattfinden. Tierpfleger erklären viele Details zu den sanften Riesen, auch Fragen werden beantwortet. Wer besonders schnell ist, kann sich zusätzlich freuen: Eine kommentierte Fütterung und besondere Einblicke in die Welt tropischer Korallenriffe findet um 10.30 Uhr statt.