Zoo Duisburg: Mitarbeiter machen erstaunliche Entdeckung – das gab es noch nie

Dass es im Zoo Duisburg noch immer zu echten Premieren kommt, ist sensationell! Der Zoo Duisburg gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt täglich etliche Tierfreunde und Besucher an. Routine ist dort aber längst nicht auf ewig festgeschrieben, denn jetzt machten Mitarbeiter eine erstaunliche Entdeckung.

Denn es gibt Nachwuchs der besonderen Art – zum ersten Mal überhaupt wachsen Perlenrochen im Zoo Duisburg auf! Das Besondere dabei: In keinem anderen Zoo in Deutschland lassen sich diese bedrohten Tiere beobachten. Ohne zu übertreiben, kann man also sagen, dass die Nachzucht im Zoo Duisburg einzigartig ist!

Zoo Duisburg: Mitarbeiter machen erstaunliche Entdeckung

Sechs Jungtiere leben jetzt in ihrer Kinderstube hinter den Kulissen. Sie schwimmen jetzt im Aquarium, haben gerade mal einen Durchmesser von rund acht Zentimetern. Taucher haben die sechs kleinen Rochen bei ihren regelmäßigen Tauchgängen im Wasserareal der Tropenhalle Rio Negro entdeckt. Schon seit einiger Zeit beobachtete das Pfleger-Team, dass das Rochenweibchen des Zoos immer dicker wurde.

Tierpfleger Kevin Schulwitz: „Die Freude ist natürlich riesengroß. Insbesondere, weil es die erste Nachzucht für uns und sogar in allen deutschen Zoos ist“. Perlenrochen sind lebendgebärend, das heißt, die Jungtiere kommen vollständig entwickelt auf die Welt, sind sofort auf sich allein gestellt.

Damit sie sich vor Fressfeinden schützen, haben sie einen Giftstachel. Experte Schulwitz: „Der sitzt bei den Tieren in der Mitte des Schwanzes. Er fällt regelmäßig aus und wird durch einen Neuen ersetzt“. Hinter den Kulissen werden sie jetzt von Tierpflegern umsorgt und gefüttert.

Wissenschaftler haben Perlenrochen erst im Jahr 2016 in Brasilien entdeckt. Dort lebt die Tierart in flachen Uferzonen und Nebenflüssen, dürfte schon heute gefährdet sein. Rochen gehören zu den weltweit am stärksten gefährdeten Tieren. Umso schöner, wenn der Zoo Duisburg einen Anteil daran hat, dass sich der Bestand erholt.